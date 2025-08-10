Şehzadeler şehri Amasya’nın saklı lezzetleri

Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Yeşilırmak'ın kıvrımlarında saklı bir hazine var: Amasya. "Şehzadeler şehri" olarak anılan bu kadim kent, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra enfes mutfağıyla da gezginlerin kalbini fethediyor.Amasya, Hititler'den Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, her köşesinde tarih fısıldayan bir şehir. Yeşilırmak boyunca sıralanan Osmanlı dönemine ait yalılar, Kral Kaya Mezarları ve tarihi köprüler, adeta geçmişe açılan kapılar gibi. Şehzadelerin yetiştiği saray kalıntıları, bu kentin "Şehzadeler şehri" unvanını ne denli hakettiğini gösteriyor.Amasya denince ilk akla gelenlerden biri elmadır. Şehir, meşhur Amasya elmasıyla ünlenmiş olsa da, burada tadılacak çok daha fazla lezzet var. Elma ağaçlarının bolca yetiştiği şehirde, elma çayı kafe ve çay bahçelerinin vazgeçilmezi. Yöresel mutfak, Osmanlı saray mutfağından günümüze taşınan birbirinden özel tatlarla dolu. Merzifon usulü keşkek, bakır sahanda servis edilen şıngır kebabı, savaş aleti topuz üzerinde sunulan topuz kebabı gibi özgün lezzetler mutlaka denenmeli. Yanında çörekçi dükkanlarından taze taze alınan Amasya çöreği, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi. Gelin bu lezzetlere biraz daha yakından bakalım.Kuzu eti, şehzadeler şehri Amasya'nın mutfağında özel bir yere sahiptir. Burada pek çok kebap ve yöresel yemek, kuzu eti ile pişirilir. Kuzu eti çevirmesi de Amasya'da oldukça meşhurdur.Amasya mutfağında özel bir yere sahip olan çökelekli pide; iç harcında çökelek, tereyağı ve maydanoz kullanılan ve genellikle taş fırında pişirilen pratik, doyurucu ve lezzetli bir hamur işidir. Çökelekli pide, şehirdeki pek çok restoranın menüsünde bulunabilir.Amasya yöresel mutfağının öne çıkan lezzetlerinden biri kebaptır. Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar ulaşan patlıcanlı bir kebap olan Şıngır kebabı, Amasya kebabı olarak da bilinmektedir. Şehirdeki kebap restoranlarının menüsünde bulabileceğiniz şıngır kebabı, az malzemeli ama çok lezzetli ve doyurucu bir yemektir. Kuzu eti, patlıcan, yeşil biber ve baharatların bir şişte buluştuğu ve bakır sahanda dinlendirildikten sonra servis edildiği Şıngır kebabı, özel günler ve bayramlarda da Amasya halkının sıklıkla tükettiği bir yemektir.Amasya çöreği; iç harcında haşhaş kullanılan ve çok pratik bir hamurla hazırlanan Amasya'da en çok tüketilen hamur işlerinden biri. Amasya'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Amasya çöreği, hem haşhaşlı hem de cevizli seçenekleri olan bir lezzettir. Yanında demli bir çay ile birlikte servis edilir.Amasya yöresel mutfağının öne çıkan çorbalarından biri olan helle çorbası; un, pirinç, tereyağı ve su ile hazırlanan, az malzemeli ve oldukça lezzetli bir çorbadır. Piştikten sonra üzerinde karabiber ya da tereyağlı sos ile birlikte servis edilir. Helle çorbası, genellikle Amasya'da evlerde ve özellikle köylerde pişen bir yemektir. Soğuk havalarda ana yemek öncesi ısınmak için içi ısıtan bir lezzet olarak denenebilir.