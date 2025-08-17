İstanbul’un ikonik sokak lezzetleri

Michelin yıldızlı restoranlardan, yöresel lezzetlere kadar Türk mutfağı, uluslararası alanda büyük bir ilgi görüyor. Tartışmasız şekilde İstanbul da bu görkemli gurme tarihinin tam kalbinde yer alıyor. Zengin tarihi ve farklı cazibe merkezleriyle ünlü olan İstanbul'a yapılacak bir seyahat ancak şehrin farklı lezzetleri de denendikten sonra tamamlanabilir. İstanbul'un sokak lezzetleri ise bambaşka bir keşif konusu. Her bölge kendine özgü bir lezzet hikayesi sunduğu için ortaya çıkarılacak da çok şey var. Gelin, İstanbul'un bir başka yönü olan sokak lezzetlerini birlikte keşfedelim...

SİMİT EN SEVİLENİ

Meşhur Türk kahvaltısının vazgeçilmezi simit, İstanbul sokak lezzetlerinin belki de en sevileni. Dışı susamla kaplı, yaklaşık 15 cm'lik bir çapı olan halka şeklindeki bu çıtır çıtır hamur işi, günün her saati atıştırmak için uygun. Bazen vapurda bazen sokaklarda seyyar arabalarda karşınıza çıkabilecek bu ünlü İstanbul klasiği, günün her saati karnınızı doyurmak için ideal. Sabahları peynir ve bir bardak Türk çayıyla harika bir kahvaltı olan simit, akşamüstü acıkıldığında ise ayranla birlikte eşsiz bir lezzet haline gelebiliyor.

ÜNÜ SINIRLARI AŞTI

Ünü, Türkiye sınırlarını aşan bir diğer İstanbul sokak lezzeti de döner. İnce dilimlenmiş etin dönen bir şişte pişirilmesiyle hazırlanan bu lezzet, döner restoranlarında çoğunlukla pilav üstü olarak servis ediliyor.

GECE İMDADA YETİŞİYOR

Türk mutfağının en karakteristik lezzetlerinden olan kokoreç ise özellikle gece geç saatlerde bir anda acıktığınızda imdadınıza yetişen lezzetlerden. Kokoreç, çok iyi temizlenen koyun bağırsağının sıcak ateşte pişirildikten sonra karabiber, pul biber, kekik ve tuz gibi baharatlarla harmanlanarak ekmek arasında servis edilmesiyle hazırlanıyor.

HER KÖŞEDE BULUNUR

İstanbul'un vazgeçilmez sokak lezzetlerinden bir diğeri ise midye dolma. İstanbul'da her köşe başında karşınıza çıkabilecek bu lezzet pirinç, soğan, tuz ve baharatla hazırlanan iç pilavın midye kabuklarına doldurulmasıyla hazırlanıyor. Üzerine de bolca limon sıkılarak tüketiliyor. Midye, restoranlarda tavada kızgın yağda pişirilerek de midye tava olarak servis ediliyor. Seyyar midye tezgâhlarını Beşiktaş ve Kadıköy başta olmak üzere İstanbul'da birçok yerde var.



KIŞIN EN SEVİLENİ

Özellikle kış aylarındaki İstanbul seyahatlerinizde ise kestane, mutlaka bir fırsatını bulup tatmanız gereken lezzetlerden. Şehrin her yerinde közde kestane satan seyyar arabalar görebilirsiniz. Kışın kestanelerinizi beklerken bu arabalarda üşüyen ellerinizi ısıtmanız da cabası. Kokusuyla sokakları dolduran bu lezzetle İstiklal, Bağdat ve Bahariye gibi ünlü caddelerinde turlayabilirsiniz.