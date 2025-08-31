Eskişehir’e gurme kaçamak

Kendine özgü kültürel dokusu ve lezzetleriyle Anadolu'nun en özel şehirlerinden biri olan Eskişehir, sadece tarihi yapılarıyla değil, gastronomi tutkunları için de adeta bir cennet. Günübirlik geziler için ideal bir rota olan bu şehir, damaklarda unutulmaz tatlar bırakıyor. Eskişehir gastro seyahatinizde, sadece tarihi değil, aynı zamanda damak tadınızı da doyuracak birçok yeni lezzetle tanışmaya hazır olun. Şehrin sokaklarında gezinirken, her adımda farklı bir tat sizi bekliyor!Eskişehir'e gelip de çibörek yemeden dönmek olmaz! Kıyma, soğan ve baharat karışımıyla hazırlanan bu incecik börek, bol yağda kızartılarak enfes bir lezzete kavuşuyor. Genellikle ayranla servis edilen çibörek, şehrin her köşesinde tadabileceğiniz geleneksel bir atıştırmalık.Dana etinin kemik suyu ile harmanlanıp önceden dinlendirildiği balaban köfte, tereyağı ve yoğurt eşliğinde servis ediliyor. Özellikle akşam yemeklerinde tercih edilen bu köfte, şehrin özgün lezzet duraklarında mutlaka denenmeli.Acı Gıcı temelde bir sarma tarifi. Fakat klasik yaprak sarmasından farklı olarak ısırgan otu yaprağı ile yapılıyor. Isırgan otunun içi tıpkı yaprak sarması gibi kıyma, salça, domates, maydanoz ve pirinç gibi farklı malzemeler ile hazırlanan harç ile doldurulur. Oldukça lezzetli bir yemek olmasının yanında besin değeri de yüksek.Mayalı hamurun kızgın yağda pişirilmesiyle elde edilen Kıygaşa, Kırım Tatarları'ndan Anadolu'ya gelen enfes bir hamur işi. Sabah kahvaltılarınızda yer açın, çünkü bu pişi türü Eskişehir'in olmazsa olmazlarından.Özellikle hamur işi konusunda birçok farklı üretim yapan ve kendine has hamur işleriyle adını duyuran Eskişehir'de, göbete adı verilen ve Kırım Tatarları tarafından Anadolu'ya getirilen hamur işi de popülerdir. İnanışa göre yılbaşında yapılan ve böylelikle yeni yılın bereketli olmasını sağlayan bu hamur işi, sembolik anlamıyla da öne çıkar. Patates, kıyma ya da tavuk göğsü gibi farklı iç harçlar ile yapılabilir. Hem doyurucu hem Eskişehir'e özgü bir börek olduğu için geziniz esnasında mutlaka denemelisiniz.Abısta, ekmek yerine tüketilen bir hamur işidir. Eskişehir'e özgü hamur işi yemeklerden biri olan ve birçok farklı fırında üretimi gerçekleştirilen Abısta, pastayı andıran görüntüsüyle de dikkat çeker. Salça ya da et gibi farklı ürünler ile bir arada tüketebilirsiniz. Ayrıca tek başına yendiği zaman da oldukça lezzetli bir tada sahip bu hamur işi, Eskişehir'de oldukça sık şekilde tercih edilir. Doyurucu yapısı sayesinde ana öğün olarak da tüketime uygundur.Bıt Bıt Çorbası kıyma ve ince bulgur ile hazırlanan minik köftelerin nohutla pişirilmesiyle meydana gelen bir yiyecek. Çorba olmasına rağmen ana yemek olarak da tüketilebilen ve oldukça doyurucu olan bıt bıt çorbası, Eskişehir'e özgü yemeklerin arasında yer alıyor. Bu sebeple şehre ilk defa gelen turistlerin mutlaka tatması öneriliyor. Farklı çorbalar ile benzer özellikleri olsa da köftelerin nohut ile terbiyeli bir şekilde pişiriliyor olması, lezzet açısından farklı deneyim sunuyor.Eskişehir'e özgü yemeklerden biri olan yufkalı büryan kemikleriyle birlikte haşlanan tavuk ile yapılır. Haşlandıktan sonra kemiklerinden ayrılan tavuğun pirinç ve baharatlarla karıştırılması sonucu elde edilir. Ardından yufka haline getirilen hamurların arasına hazırlanan karışım konularak fırında pişirilen bu yemek, oldukça doyurucu ve lezzetlidir. Ana yemek olarak yiyebileceğiniz gibi özellikle atıştırmalık olarak da tercih edebilirsiniz. Kentteki pek çok fırın veya pastanede bulabileceğinizi bilmenizde fayda var.Kırım'dan 18. Yüzyıl'ın sonunda Anadolu'ya göç eden Tatarlar tarafından bilinir hale getirilen sorpa paça çorbası ya da bilinen adı ile kuzu sorpa, Eskişehir'e ait yöresel yemeklerden biri. En önemli özelliği ise sahip olduğu yüksek besin değeri ve lezzeti. Kuzu eti, taze nane, yoğurt, soğan, un, su ve çeşitli baharatların bir araya getirilmesiyle hazırlanan bu çorba; ana yemek olarak da tüketilebilecek kadar yüksek bir besin değerine sahip. Eskişehir'de çok büyük bir ilgi gören yöresel yemekler arasında bulunur. Ancak yapılışının biraz zor olması sebebiyle her restoranda bulamayabilirsiniz. Bu yüzden lezzetine bakmak için araştırma yapmanız tavsiye edilir.