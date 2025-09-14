Ege ve Akdeniz’in Gizli Koyları Sarı yaz masalları

Ne yazın bunaltıcı sıcağı ne de kışın keskin soğuğu... Sarı yaz, yolunu biraz daha açık edenlere kucak açar. Bu dönemde Ege ve Akdeniz kıyıları, hâlâ keşfedilmeyi bekleyen saklı köyleri ve gizli koylarıyla bir masal dünyasını andırıyor. Eğer kalabalık plajlardan uzak, doğayla iç içe ve denizin berraklığında kaybolmak istiyorsanız, bu gizli köyler sizi adeta zamanın dışında bir yolculuğa çıkarıyor. Hazırsanız eşsiz bir yolculuğa birlikte çıkalım. Bodrum'a 80 kilometre uzaklıkta olan 'Mandıra Filozufu' filminin çekildiği eşi benzeri bulunmayan Çökertme Koyu Sarı yaz için en güzel rotalardan biri. Bodrum gösterişine bu kadar yakın ama bir o kadar da, mavi yolculuğu sevenlerin gecelediği, 'Ruhumu dinlendireyim, aynı dili konuştuğum insanlar olsun iki sohbet edeyim' diyenlerin yeri burası. İlk andan son ana kadar el değmemiş bir sahil hissi veren Çökertme, kendinizi yeniden keşfetmek için sizi bekliyor.

GÖCEK'TE SESSİZ BİR LÜKSÜ YAŞAYIN

Göcek bu mevsimde bir masal kitabı gibi açılır önünüze. Koyları yaz kalabalığından arınmış, denizi hâlâ davetkar. Sabahları sakin bir tekne turu, akşamüstü ise gün batımında hafif serinleyen rüzgârla sahil yürüyüşü... Göcek'in sarı yazı, sessiz bir lüks gibi...

SAKLI BİR ZAMAN KAPSÜLÜ

Akdeniz kıyılarına geçtiğinizde, Kaş'taki Kaleköy yani Simena, hem tarihi kalıntıları hem de sessiz koylarıyla büyülüyor. Tekneyle ulaşılan bu köy, adeta denizin ortasında saklı bir zaman kapsülü gibi. Demre'nin Gökçeören Köyü ise antik kalıntılar ve denizle çevrili minik bir köy olarak, keşfetmeyi sevenler için ideal bir durak. Kaş'ın Bencik Koyu ise korunaklı yapısıyla hem yüzme hem de kısa doğa yürüyüşleri için harika bir seçenek sunuyor. Eğer bu yaz, kalabalıktan kaçıp Ege ve Akdeniz'in masalsı rotalarında kaybolmak istiyorsanız, bu köyler sizin için mükemmel birer kaçamak.

KELİMELER DEĞİL RENKLER ANLATIYOR

Ayvalık ve Cunda'da sarı yaz, zeytin ağaçlarının dallarında olgunlaşan meyvelerin habercisidir. Cunda sokakları hâlâ canlı ama artık turistlerden çok yerlilerin adımları duyulur. Gün batımında Şeytan Sofrası'na çıktığınızda, gökyüzü sarı yazın ne anlama geldiğini kelimelerden çok renklerle anlatır. Biraz daha güneye indiğinizde Hisarönü, Bozburun, Selimiye ve Orhaniye sizi karşılar. Yavaş yaşamın kalesi bu köyler, sarı yazda en güzel hâline bürünür.