Bu yaz keşif rotamız Bodrum

Bu yaz Bodrum, klasikleşmiş "güneş, kum ve deniz" üçgeninin çok ötesinde bir keşif rotasına dönüşüyor. Artık Avrupa'ya gitmek için İstanbul'da vakit kaybetmek yok AJet ile direkt uçuşlarla tatil rotanızı doğrudan Ege'nin kalbine çeviriyorsunuz. Planımı yaptım, çantamı hazırladım ve Bodrum'un ruhunu derinlemesine hissetmek için yola çıkıyorum. Peki, bu yaz Bodrum'da neler mi yapıyoruz? Bu yaz Bodrum sadece Yalıkavak, Türkbükü veya Gölköy demek değil. Elbette bu ikonik noktaların ışıltısı vazgeçilmez ama asıl hikaye, rotanızı biraz daha içeriye, o sakin ve otantik köylere çevirdiğinizde başlıyor. Uçuşunuzu planlamadan önce bu listeyi bir kenara not edin.

1. Yalıçiftlik: Doğanın Kucağında Bir Mola Bodrum'un en saf kalmış köşelerinden biri Yalıçiftlik. Burada lüksün değil, doğanın ritmi hakim. Bir çiftlik turuna çıkıp yerel üreticilerle tanışmak, toprakla temas etmek ruhunuza iyi gelecek. Sabahın erken saatlerinde burada bir kahvaltı yapmadan Bodrum'u terk etmeyin.

2. Çökertme: Ege'nin Mavi Masalı Çökertme, türkülere konu olan o masmavi dinginliğiyle sizi selamlıyor. Denizin rengi burada başka bir derinliğe sahip. Şehrin gürültüsünden kaçıp, zeytin ağaçlarının gölgesinde zamanın nasıl geçtiğini unutmak istiyorsanız tam yerindesiniz.

3. Dibeklihan'ın Ev Sahibi: Yakaköy Sanatın ve kültürün Bodrum'daki tapınağı Dibeklihan, Yakaköy'de sizi bekliyor. Sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda bölgenin kültürel dokusunu yansıtan bir yaşam merkezi. Köyün dar sokaklarında yürürken her köşe başında bir sanat eseriyle karşılaşmak mümkün.

4. Keşif Rotanız: Uçuş Planı Öncesi Notlar AJet ile direkt uçuş rahatlığını kullanın ama Bodrum'a iner inmez kendinizi direkt beach club'lara atmayın. Önce köyler: Bodrum'un gerçek kimliği bu köylerin taş evlerinde ve güler yüzlü insanlarında saklı.

Yolculuğun tadını çıkarın: Araç kiralayıp bu köyleri birbirine bağlayan o virajlı yollardan geçmek, tatilin en unutulmaz anlarını oluşturacak.

Yerel lezzetler: Köy pazarlarına uğrayın, mevsim meyvelerini tadın ve esnafın hikayelerini dinleyin. Bodrum, artık sadece bir destinasyon değil, sizin keşfetmenizi bekleyen koca bir kültür hazinesi. AJet ile doğrudan iniş yapıp, bu yaz kendi Bodrum efsanenizi yazmaya başlayın. Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, yaz sezonunda Bodrum'u üçüncü operasyon üssü olarak konumlandırarak Avrupa'dan Türkiye'ye turist getirecek. AJet, Bodrum'dan Avrupa'nın 13 kentine haftada toplam 17 karşılıklı direkt uçuş gerçekleştirecek. AJet'in Bodrum'u üçüncü üssü olarak konumlandırmasıyla hem Türkiye turizmine katkı sağlanması hem de Bodrum'un uluslararası bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. AJet, Bodrum'dan Londra, Nürnberg, Hamburg, Berlin, Saraybosna, Prag, Bremen, Viyana, Stockholm, Hannover, Üsküp, Kopenhag ve Leipzig'e direkt uçuşlar gerçekleştirecek. Bu kapsamda Avrupa'daki 13 farklı noktadan Bodrum'a haftada toplam 17 karşılıklı sefer düzenlenerek bölge turizmine katkı sunulacak. AJet Bodrum'dan Avrupa'ya hava köprüsü kuruyor Yurt içinde 5 şehirden Bodrum'a direkt uçuş AJet, yurt içi uçuş ağı kapsamında Trabzon, Adana, Gaziantep, Samsun ve Kayseri'den Bodrum'a direkt seferler gerçekleştirecek. Bu hatlarda haftalık toplam 11 sefer planlandı. İç hatta ilk direkt sefer 27 Haziran'dan Kayseri'den Bodrum'a yapılacak. Yaz operasyonu kapsamında Bodrum/Milas Havalimanı'ndan ilk uçuşlar 26 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. İlk gün Bodrum-Lefkoşa hattında direkt seferler gerçekleştirecek.

EN FAZLA SEFER ALMANYA'YA

İstanbul ve Ankara'dan Almanya'nın 8 kentine seferleri olan AJet, Bodrum'dan Almanya'nın altı farklı kentine haftada toplam sekiz sefer gerçekleştirecek. Nürnberg ve Hamburg'a perşembe ve cumartesi günleri, Berlin'e salı, Bremen'e pazar, Hannover'e çarşamba ve Leipzig'e cumartesi günleri direkt uçuş düzenlenecek. Londra seferleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştirilecek. Lefkoşa'ya ise haftada ikişer frekansla uçulacak. Ayrıca Saraybosna, Prag, Viyana, Stockholm, Üsküp ve Kopenhag'a haftada bir gün direkt sefer düzenlenecek. Aktarma süreçlerinden kaynaklı bekleme sürelerini ortadan kaldıran AJet'in direkt uçuşları, zaman tasarrufu sağlayarak destinasyonlar arasında turizm ve ticaret hareketliliğini güçlendirecek.



AJET BODRUM'DAN AVRUPA'YA HAVA KÖPRÜSÜ KURUYOR

AJet, Bodrum'dan Londra, Nürnberg, Hamburg, Berlin, Saraybosna, Prag, Bremen, Viyana, Stockholm, Hannover, Üsküp, Kopenhag ve Leipzig'e direkt uçuşlar gerçekleştirecek. Bu kapsamda Avrupa'daki 13 farklı noktadan Bodrum'a haftada toplam 17 karşılıklı sefer düzenlenerek bölge



TURİZMİNE KATKI SUNULACAK

Yurt içinde 5 şehirden Bodrum'a direkt uçuş AJet, yurt içi uçuş ağı kapsamında Trabzon, Adana, Gaziantep, Samsun ve Kayseri'den Bodrum'a direkt seferler gerçekleştirecek. Bu hatlarda haftalık toplam 11 sefer planlandı. İç hatta ilk direkt sefer 27 Haziran'dan Kayseri'den Bodrum'a yapılacak.

BODRUM'DAN İLK SEFERLER 26 HAZİRAN'DA

Yaz operasyonu kapsamında Bodrum/Milas Havalimanı'ndan ilk uçuşlar 26 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. İlk gün Bodrum-Lefkoşa hattında direkt seferler gerçekleştirecek