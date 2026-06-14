Kültür ve sanat Trabzon’da buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri'nin bu haftaki durağı Trabzon'du. Tarihi yapıları, eşsiz doğal güzellikleri, köklü kültürel mirası ve Karadeniz mutfağının özgün lezzetleriyle öne çıkan Trabzon konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden gastronomi deneyimlerine, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan yüzlerce etkinlikle kültür, sanat ve lezzetin buluşma noktası oldu. 14 Haziran'a kadar süren festivalde Trabzon'un 4 bin yıllık köklü tarihi, eşsiz doğası ve zengin kültürel mirası, Kültür Yolu Festivali ile sanat ve kültürle buluştu.

HER YERDE ETKİNLİK

Festival kapsamında Trabzon Müzesi'nde gerçekleştirilen "Kültür Koruyucuları" etkinliği, çocuklardan yoğun ilgi gördü. Çocuklar hem müzeyi gezdi hem de kültürel mirasın korunmasının önemini öğrendi. Çocukların kültürel miras konusunda bilinçlenmesini amaçlayan programda, "Orpheus Mozaiğinden Dökülen Taşlar" adlı masal anlatıldı. Trabzon Müzesi'ndeki atölyelerde katılımcılar, yorgancılık işlemelerinin giysilere uyarlanmasının yanı sıra takı ve süslemede uygulanan kazaziye tekniğini deneme fırsatı buldu. Sürmene bıçakçılığından hasır örücülüğüne, kazaziyeden kemençe yapımına, yayla göçlerinden meşhur horonuna kadar zengin hafıza festivalle yeniden hayat buldu.

51 LEZZET DURAĞI REKORU

Karadeniz mutfağının en özgün temsilcilerinden biri olan Trabzon, Türkiye Kültür Yolu Festivali Lezzet Noktası seçkisine dahil edilen 51 restoranıyla festivalin bu zamana kadarki rekorunu kırdı. Festivalde şimdiye kadarki en yüksek sayılı Lezzet Noktası'nı ziyaretçilerine sunan Trabzon, kentin zengin gastronomi yelpazesini ortaya koydu. Festival kapsamında gerçekleştirilen gastronomi etkinlikleri, Trabzon mutfağının köklü geçmişini, yerel ürünlerini, özgün ve imza lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Lezzet buluşmalarında yalnızca yemekler değil kentin üretim kültürü, gastronomi geleneği ve mutfak mirası da farklı perspektiflerle ele alındı. Karadeniz mutfağının özel tatları arasında yer alan hamsi, kuymak, Akçaabat köftesi, Trabzon pidesi, tereyağlı pilav, karalahana çorbası, laz böreği ve yöresel tatlılar gastronomi meraklılarının beğenisine sunuldu.

SEVİLEN SANATÇILAR KONSER VERDİ

Festivalde Türkiye'nin sevilen sanatçıları da konser verdi. Açılış akşamında gerçekleşen Bengü konseri Trabzonlu müzikseveri buluşturdu. 7 Haziran'da Ferhat Göçer, 8 Haziran'da Resul Dindar, 9 Haziran'da Buray, 10 Haziran'da Kıraç, 11 Haziran'da Demet Akalın, 12 Haziran'da Sefo, 13 Haziran'da Bayhan sahne aldı. 14 Haziran'da da Murat Boz müzikseverlerle buluştu.