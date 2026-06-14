Savaşın gölgesinde küresel turizm

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in, İran'ın çeşitli şehirlerine yönelik geniş çaplı hava saldırılarıyla başlayan savaş küresel turizmde tehlike çanlarını çaldırdı. Ortadoğu'dan gelen uçuşlardaki aksama, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından yaşanan jet yakıt kıtlığı havayolu taşımacılığını pahalı hale getirmeye başladı. Seyahat pahalı hale gelince turistlerin talebi daha yakın turizm destinasyonlarına kaydı. Ortadoğu savaşı, yüksek ulaşım ve konaklama maliyetleri ve diğer ekonomik faktörler 2026'da uluslararası turizmi etkileyeceğe benziyor.



İLK ÇEYREK NASIL GEÇTİ?

Birleşmiş Milletler'in son turizm raporuna göre, 2026'nın ilk çeyreğinde dünyada 307 milyon turist seyahat etti. Bu rakam 2025'in aynı döneminden yaklaşık altı milyon daha fazla. Ancak savaşın uzaması ve yakıt sorunlarının büyümesi yılın geri kalanı için iç açıcı tahminler sunmuyor. BM, çatışmanın uluslararası turist gelişlerindeki büyümeyi 2026 için yüzde 3 ila 4'lük ilk tahmininin 1 ila 2 puan altında azaltacağını öngörüyor.



PEKİ NE OLACAK?

Dünyanın en büyük seyahat destinasyonu bölgesi olan Avrupa, 2026'nın ikinci çeyreğinde 130 milyondan fazla uluslararası turist gördü. Afrika pazarı 2026'nın ilk çeyreğinde büyümeye devam etti. Asya ve Pasifik, Orta Doğu hava merkezlerindeki aksamaların Güney Asya'da keskin bir düşüşe katkıda bulunmasıyla mart ayında yavaş büyümesine rağmen, varışlarda yüzde 3'lük bir artış kaydetti. Amerika kıtasında, Orta Amerika'daki güçlü büyümenin öncülüğünde gelenlerin oranı yüzde 2 arttı. Ortadoğu, çatışmanın birkaç Körfez destinasyonunu etkilemesiyle yüzde 14'lük bir düşüş yaşadı. Mısır, varışlarda yüzde 16'lık bir artış bildiren dikkate değer bir istisnaydı.



EN ÇOK HANGİ PAZARLAR BÜYÜDÜ?

2026'nın ilk üç ayında en çok büyüyen destinasyonlar Paraguay (yüzde 46), Yeni Kaledonya (yüzde 45), El Salvador (yüzde 43), Moğolistan (yüzde 39), Palau (yüzde 37) ve Özbekistan (yüzde 37) oldu. Pakistan pazarı ( yüzde 60), Kore Cumhuriyeti (yüzde 38), Fas (yüzde 24), Brunei (yüzde 22) ve Brezilya (yüzde 12) artış yaşadı.



TURİST EVE YAKIN YERLERE GİDEBİLİR

İlk çeyrekteki performansın nasıl devam edeceği ise çatışmanın kapsamı ve süresine bağlı. Uzmanlar burada yaşanan belirsizliği vurguluyor. Uçuş aksaklıkları ve hava kapasitesindeki azalmaların turizmi etkileyeceğini, petrol fiyatlarındaki artışın ulaşım enflasyonunu artıracağını, jet yakıttaki potansiyel kıtlığın ise havayolu taşımacılığını etkileyeceğini belirtiyorlar. Her koşulda artacak seyahat maliyetlerinin, rezervasyonları etkileyeceğini söylüyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle turistlerin eve daha yakın destinasyonları tercih edebileceğini vurguluyorlar.

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