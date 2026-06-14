Türkiye’nin gece rotaları yükselişte

Bir zamanlar tatil denildiğinde akla deniz, güneş ve gündüz gezileri gelirdi. Şimdi ise dünya yeni bir turizm akımının peşinde: Gece turizmi. İngilizce adıyla "Noctourism" olarak adlandırılan bu yeni trend, turistlerin seyahatlerini gün batımından sonraki deneyimlere göre planlamasını ifade ediyor. Yıldız gözlemleri, ay ışığında yürüyüşler, gece safarileri, gece dalışları, dolunay turları ve karanlık gökyüzü deneyimleri dünya genelinde hızla yükselirken Türkiye de bu değişimden payını almaya başladı. Üstelik bu yükselişin arkasında yalnızca farklı deneyim arayışı yok. İklim değişikliği nedeniyle yaz aylarında gündüz sıcaklıklarının birçok bölgede 40 derecenin üzerine çıkması, turistleri serin saatlere yönlendiriyor. Böylece gece artık dinlenme zamanı değil, seyahatin en değerli bölümü haline geliyor. Dünyada yapılan araştırmalar, gezginlerin yüzde 60'tan fazlasının yıldız gözlemi yapılabilen ve ışık kirliliğinin az olduğu destinasyonlara ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Booking.com'un küresel araştırmasında da "Noctourism" 2025'in en önemli seyahat eğilimlerinden biri olarak gösterildi.

MÜZELER DE GECEYE TAŞINDI

Türkiye'de son yıllarda birçok müze ve ören yerinde gece ziyaretleri başladı. Özellikle yaz aylarında Efes, Hierapolis, Patara ve çeşitli arkeolojik alanların gece ziyaretlerine açılmasıyla ziyaretçi sayılarında dikkat çekici artışlar yaşanıyor. Turistler artık antik kentleri öğle sıcağında değil, aydınlatılmış sütunların arasında serin gece saatlerinde gezmeyi tercih ediyor. Böylece kültür turizmi ile gece turizmi ilk kez aynı noktada buluşuyor.

İŞTE DİKKAT ÇEKEN ROTALAR

Türkiye aslında gece turizmi için dünyanın en avantajlı ülkelerinden biri. "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen Salda Gölü çevresi son dönemde gece fotoğrafçılarının gözdesi haline geldi. Samanyolu çekimleri ve gökyüzü gözlemleri için gelen ziyaretçilerin sayısı her yıl artıyor. Doğu Karadeniz'den Toroslar'a kadar birçok yüksek rakımlı yayla artık yalnızca doğa yürüyüşü değil, yıldız gözlem etkinlikleriyle de öne çıkıyor. Gece turizmi yalnızca turist sayısını artırmıyor, yeni bir ekonomi de oluşturuyor. Gece rehberleri, teleskop kiralama hizmetleri astro-fotoğrafçılık eğitimleri, gece kamp organizasyonları, karanlık gökyüzü festivalleri ve özel gözlem etkinlikleri birçok bölgede yeni gelir kapıları açıyor. Dünyada bazı bölgeler "Karanlık Gökyüzü Rezervi" unvanı almak için yarışıyor. Çünkü yıldız gözlemcileri ve gece turistleri klasik turistlere göre daha uzun süre konaklıyor ve yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlıyor.

SICAKTAN KAÇIŞIN YENİ FORMÜLÜ

Uzmanlara göre gece turizminin büyümesindeki en önemli nedenlerden biri de küresel ısınma. Akdeniz kuşağında yaz aylarında gündüz gezilerinin zorlaşması, turistleri gün doğumu ve gün batımı saatlerine yöneltiyor. Bu nedenle birçok turizm işletmesi programlarını artık gece deneyimleri üzerine kuruyor.

GELECEĞİN TURİZMİ GECELERDE

Bir dönem herkes gün doğumunu görmek için seyahat ediyordu. Şimdi insanlar yıldızları görmek için yollara düşüyor. Dünyada yükselen "Noctourism" akımı Türkiye için büyük bir fırsat sunuyor. Nemrut'tan Kapadokya'ya, Kaş'tan Salda'ya kadar birçok destinasyon gecenin sessizliğini ekonomik değere dönüştürmeye başladı.



KAŞ'TA GECE DALIŞI

Akdeniz'in en önemli dalış merkezlerinden Kaş'ta gece dalışları hızla yaygınlaşıyor. Deniz canlılarının geceleri farklı davranışlar sergilemesi turistlere bambaşka bir deneyim sunuyor.



KAPADOKYA'DA SAMANYOLU AVI

Kapadokya son yıllarda balon turizminin yanında astroturizm merkezi olmaya başladı. Özellikle profesyonel fotoğrafçılar ve amatör astronomlar ışık kirliliğinin düşük olduğu bölgelerde Samanyolu fotoğrafları çekmek için bölgeye geliyor.



NEMRUT'TA GÜN DOĞUMUNU BEKLEMEK

Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda her yıl binlerce kişi gece saatlerinde zirveye çıkarak dev heykeller arasında gün doğumunu karşılıyor. Dünyanın en etkileyici gece-deneyimlerinden biri olarak gösterilen Nemrut, artık yalnızca tarihi değil gökyüzü turizmini de besliyor