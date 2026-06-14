Türkiye’nin yeni doğa rotası sessizce yükseliyor

Bir zamanlar yalnızca yaylalarıyla anılan Karadeniz'in tahtı bu yaz sarsılıyor. Türkiye'nin en yüksek dağlarının, binlerce yıllık buzullarının ve el değmemiş vadilerinin bulunduğu Hakkari ve çevresi, doğa tutkunlarının yeni gözdesi haline geldi. Haftalar öncesinden dolan trekking programları, art arda açıklanan kamp turları ve bölgeye yönelen yoğun ilgi, Türkiye turizminde yeni bir sayfanın açıldığını gösteriyor. Türkiye'nin turizm haritası son yıllarda dikkat çekici bir değişim yaşıyor. Uzun yıllar boyunca deniz turizmi Akdeniz ve Ege kıyılarında, doğa turizmi ise Karadeniz yaylalarında yoğunlaşırken bugün gezginlerin rotası ülkenin en doğusundaki yüksek dağlara çevrilmiş durumda. Özellikle Hakkari, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Şırnak hattında yaşanan hareketlilik, bölgenin yalnızca doğaseverlerin değil, profesyonel dağcıların, fotoğrafçıların ve keşif tutkunlarının da ilgisini çektiğini ortaya koyuyor. Tur şirketlerinin açıkladığı programlar kısa sürede dolarken, bazı organizasyonlarda yedek listeler oluşmaya başladı.

TÜRKİYE'NİN GİZLİ ALPLERİ

Cilo-Sat Dağları'na ulaşan ziyaretçilerin ilk tepkisi çoğu zaman aynı oluyor: "Burada olduğumuza inanamıyoruz." 4 bin metreyi aşan zirveler, yaz ortasında bile erimeyen kar kütleleri, binlerce yıllık buzullar, turkuaz renkli buzul gölleri ve kilometreler boyunca uzanan bakir vadiler... Türkiye'nin en yüksek ikinci noktası olan Cilo Dağları'nın eteklerinde yer alan Cilo Buzulları, son dönemde bölgenin en çok ilgi gören noktalarından biri haline geldi. Bilim insanlarının binlerce yıllık geçmişe sahip olduğunu belirttiği buzullar, özellikle yaz aylarında ziyaretçilere sıra dışı manzaralar sunuyor. Birçok gezgin, bölgeyi İsviçre Alpleri'ne benzetiyor. Ancak Hakkari'nin farkı, bu eşsiz doğanın hâlâ büyük ölçüde keşfedilmemiş olması.

KARADENİZ'DEN KAÇANLARIN YENİ ADRESİ

Karadeniz yaylaları uzun yıllardır Türkiye'nin en önemli doğa turizmi merkezleri arasında yer alıyor. Ancak son yıllarda artan ziyaretçi sayıları, trafik yoğunluğu ve kalabalıklaşan rotalar, birçok gezgini alternatif arayışına yöneltti. İşte tam bu noktada Hakkari ve çevresi öne çıkıyor. Yüzlerce kilometrelik yürüyüş parkurları, kamp alanları, göller, yaylalar ve vadiler ziyaretçilere daha sakin, daha doğal ve daha özgün bir deneyim sunuyor. Bölgeye yönelik düzenlenen doğa turlarının sayısındaki artış da bu ilgiyi doğruluyor. Birçok tur operatörü bu yıl ilk kez Hakkari programları hazırlarken, bazı şirketler sezon boyunca birden fazla organizasyon gerçekleştirmeyi planlıyor.

SADECE DOĞA DEĞİL BİR KEŞİF YOLCULUĞU

Hakkari'yi farklı kılan yalnızca manzaraları değil. Bölge aynı zamanda binlerce yıllık kültürel mirası, sınır coğrafyasının oluşturduğu özgün yaşam biçimi, yayla kültürü ve misafirperverliğiyle de dikkat çekiyor. Sabahın ilk ışıklarıyla koyun sürülerinin yaylalara çıkışı, dağ köylerinde kurulan sofralar, Zap Vadisi boyunca uzanan yaşam ve yüksek rakımlı yaylalarda sürdürülen gelenekler ziyaretçilere sıradan bir tatilin çok ötesinde deneyimler sunuyor. Bu nedenle bölgeye gelen birçok ziyaretçi, seyahatlerini yalnızca bir doğa gezisi olarak değil, aynı zamanda bir keşif yolculuğu olarak tanımlıyor.

YEREL EKONOMİYİ DE HAREKETLENDİRİYOR

Artan ziyaretçi sayısı bölge ekonomisine de doğrudan katkı sağlıyor. Konaklama tesisleri, restoranlar, kafeler, ulaşım şirketleri, yerel rehberler ve küçük işletmeler yaz aylarında önemli bir hareketlilik yaşıyor. Özellikle Yüksekova ve Hakkari merkezde son yıllarda açılan yeni işletmeler, doğa turizminin bölgedeki ekonomik dönüşümün önemli aktörlerinden biri haline geldiğini gösteriyor. Yerel işletmeciler, her yıl daha fazla ziyaretçinin bölgeyi keşfetmeye geldiğini ve sezonun giderek uzadığını ifade ediyor.

YENİ TURİZM HİKAYESİ YAZILIYOR

Türkiye'nin doğa turizminde yeni bir dönem başlıyor. Bir zamanlar yalnızca haber bültenlerinde duyulan yer isimleri bugün kampçıların, dağcıların ve gezginlerin hayallerini süslüyor. Cilo'nun zirvelerinden Sat Gölleri'nin turkuaz sularına, Zap Vadisi'nin derin kanyonlarından Berçelan Yaylası'nın sonsuz yeşilliğine kadar uzanan bu coğrafya, artık yalnızca bölge insanının değil, tüm Türkiye'nin keşif rotaları arasında yer alıyor. Bu yaz görünen o ki doğa tutkunlarının pusulası kuzeye değil, Türkiye'nin en yüksek dağlarına dönüyor.

BÖLGE NEDEN YÜKSELİŞTE?

El değmemiş doğa

Kalabalıktan uzak rotalar

4 mevsim fotoğraf imkânı

Yüksek rakımlı trekking parkurları

Kamp ve karavan turizmine uygun alanlar

Buzullar, göller ve yaylaların aynı bölgede bulunması



CİLO BUZULLARI'NIN SIRRI

Hakkari'deki Cilo Dağları'nda bulunan buzulların yaşının bazı bölgelerde binlerce yılı bulduğu belirtiliyor. Yaz ortasında dahi erimeyen buz kütleleri Türkiye'de görülebilen en sıra dışı doğal oluşumlar arasında gösteriliyor.



FOTOĞRAFÇILARIN YENİ GÖZDESİ

Son dönemde sosyal medyada en çok paylaşılan doğa kareleri arasında Sat Gölleri ve Cilo Dağları öne çıkıyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında oluşan ışık oyunları, profesyonel fotoğrafçılar kadar amatör gezginlerin de ilgisini çekiyor