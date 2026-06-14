Zamanın iki ucunda bir başkent Rabat

Fas'ın Regreg Irmağı kıyısında kurulu Rabat, ilk bakışta düzeni ve sadeliğiyle şaşırtıyor. Şehrin kalbi sayılan V. Mohammed Caddesi, palmiye ağaçlarının gölgesinde uzanan geniş yürüyüş yolları ve ortasındaki havuzla adeta modern bir sahne... Günün her saati canlı, her anı hareketli. Bu caddede Rabat, ziyaretçisine önce bugününü anlatıyor. Caddenin üst kısmında yükselen Kraliyet Sarayı ise şehrin görünmeyen yüzü. Yüksek surların ardına gizlenen bu yapı, sadece bir yönetim merkezi değil aynı zamanda Fas estetiğinin ince bir yansıması. El işçiliği çiniler, zarafetin ve gücün sessiz dili gibi...

ZAMANIN DONDUĞU YER

Aşağıya doğru birkaç adım attığınızda ise zaman yavaşlıyor. Medina'nın dar sokaklarında geçmiş hâlâ canlı. Baharat kokuları, dokuma tezgâhlarının ritmi, dükkânlardan sokağa taşan renkler... Rabat burada, yüzyıllar öncesinin hikâyesini bugüne fısıldıyor. Sanki hiçbir şey değişmemiş, sadece zaman beklemeye alınmış gibi. Şehrin en güçlü imgelerinden biri olan Hassan Kulesi, tamamlanamamış bir düşü temsil ediyor. 12. yüzyılda dünyanın en büyük camisi olması planlanan yapıdan geriye yalnızca minare kalmış. Etrafını saran mermer sütunlar ise bu yarım kalan hikâyenin sessiz tanıkları...

SESSİZ BİR SAYGI

Hassan Kulesi'nin hemen yanında yer alan Muhammed V Mozolesi, ihtişamını sessizlikle anlatıyor. Ahşap oymalı tavanı, zarif detayları ve korunan atmosferiyle bu yapı, sadece bir anıt değil aynı zamanda bir hafıza mekânı. Rabat'ın ritmi ise Kudaya Kasabası'nda yavaşlıyor. Maviye boyanmış duvarlar, beyaz evler ve dar sokaklar... Burada şehir, kalabalığını geride bırakıyor. Atlas Okyanusu'na bakan tepeden görülen manzara ise bir tablo gibi: dalgalarla dans eden sörfçüler, nehirde süzülen kayıklar ve günü sessizce uğurlayan güneş...



BİR BAŞKENTTEN FAZLASI

Rabat, modern ile gelenekselin keskin bir çizgiyle ayrılmadığı nadir şehirlerden biri. Burada geçmiş ve bugün yan yana yürürken, ziyaretçi sadece bir şehri değil, bir ruh halini keşfediyor. Fas'ın bu sakin ama derin başkenti, gürültüyle değil zarafetle akılda kalıyor.