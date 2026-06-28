Mangal sofralarının sessiz kahramanları mezeler

Yaz akşamlarının en güzel ritüellerinden biri mangal etrafında toplanmaktır. Kömürün korlaşan ateşi, yükselen iştah açıcı kokular, uzun sohbetler ve bir araya gelmenin verdiği keyif... Ancak iyi bir mangal sofrasını unutulmaz yapan yalnızca etler değildir. Hatta çoğu zaman sofranın yıldızları, mangalın yanında sessizce yerini alan mezelerdir. Anadolu'nun dört bir yanında mezeler yalnızca yemeklerin eşlikçisi değil, aynı zamanda kültürün, paylaşmanın ve bereketin simgesidir. Her bölgenin kendine özgü malzemeleriyle hazırladığı mezeler, sofralara farklı hikâyeler taşır. Bir mangal sofrası kurulduğunda ise bu hikâyeler adeta aynı masada buluşur.

EGE'NİN TAZE MEZELERİ

Ege mutfağında meze denildiğinde ilk akla gelen zeytinyağının cömertçe kullanıldığı hafif lezzetlerdir. Özellikle İzmir ve çevresinde sofraların vazgeçilmezi olan köz patlıcan salatası, mangalın yanına en çok yakışan mezelerden biridir. Kor ateşte pişen patlıcanların kabukları soyulur, zeytinyağı, limon ve sarımsakla buluşur. Duman kokusunu üzerinde taşıyan bu meze, mangalda pişen etlerle aynı dili konuşur adeta.

FAVA USTALIK İSTER

Bir diğer Ege klasiği ise favadır. Kuru baklanın sabırla pişirilip püre haline getirilmesiyle hazırlanan fava, üzerine gezdirilen kaliteli zeytinyağı ve dereotuyla son derece zarif bir başlangıç sunar. Özellikle kırmızı etin yoğun lezzetini dengeleyen hafif yapısıyla mangal sofralarında önemli bir yere sahiptir.

AKDENİZ'İN EN ÖZELİ

Akdeniz'e doğru ilerlediğimizde sofralar biraz daha renklenir. Antalya ve Mersin yöresinde sıkça yapılan tahinli piyaz, yalnızca bir salata değil başlı başına bir mezedir. Haşlanmış kuru fasulye, tahin, limon ve sarımsakla hazırlanan bu özel lezzet, özellikle köfte ve ızgaraların yanında kusursuz bir uyum yakalar. Taze otlar, limonun ferahlığı ve zeytinyağının yumuşak dokunuşu Akdeniz mezelerinin ortak özelliğidir. Bu nedenle mangal sofralarında ağırlık hissi yaratmadan lezzeti tamamlarlar.

ADANA VE HATAY'SIZ OLMAZ

Adana ve Hatay hattına geldiğimizde baharatların ve tazeliğin öne çıktığını görürüz. Ezme, mangal sofralarının belki de en bilinen eşlikçisidir. Domates, biber, maydanoz ve nar ekşisinin ince bir dengede buluştuğu bu lezzet, özellikle kebapların yanında iştah açıcı bir başlangıçtır. Hatay mutfağının gözdesi muhammara ise başlı başına bir şölen niteliğindedir. Ceviz, biber salçası, zeytinyağı ve çeşitli baharatlarla hazırlanan bu meze, ekmeğin üzerine sürüldüğünde bile tek başına bir ziyafete dönüşebilir. Özellikle kuzu etiyle birlikte sunulduğunda ortaya unutulmaz bir lezzet uyumu çıkar.

ATEŞİN KOKUSU PATLICANA SİNİNCE

Güneydoğu Anadolu'nun bereketli mutfağında sofralar biraz daha iddialıdır. Patlıcan söğürme bunların başında gelir. Ateşte közlenen patlıcanların ince ince doğranıp domates, biber ve sarımsakla harmanlanmasıyla hazırlanan söğürme, mangal kültürünün ayrılmaz parçalarından biridir. Köz tadını sevenler için bu meze adeta mangalın ruhunu sofraya taşır. Etlerin arasına giren bir kaşık söğürme, damağı tazeleyerek lezzeti daha da belirgin hale getirir.

YOĞURTLU MEZELERİN FERAH GÜCÜ

Mangal sofralarında dengeyi sağlayan en önemli lezzetlerden biri de yoğurtlu mezelerdir. Haydari, atom, yoğurtlu semizotu ve kuru cacık gibi seçenekler, özellikle sıcak yaz günlerinde sofraya serinlik katar. Sarımsağın aromasıyla güçlenen yoğurt, etin yoğun tadını yumuşatır. Bu nedenle deneyimli sofraların vazgeçilmezleri arasında her zaman birkaç çeşit yoğurtlu meze bulunur.

İÇ ANADOLU'NUN SADE ZARAFETİ

İç Anadolu sofralarında ise sadelik ön plandadır. Yoğurtlu semizotu, çeşitli peynir mezeleri ve mevsim yeşillikleri, etin önüne geçmeden ona eşlik eder. Az malzemeyle hazırlanan bu lezzetler, Anadolu mutfağının yalın ama güçlü karakterini yansıtır.

KARADENİZ MEZELERİ GÖSTERİŞTEN UZAK

Karadeniz mutfağında gösterişten uzak ama karakteri güçlü mezeler öne çıkar. Yoğurtlu pancar kavurması bunların başında gelir. Bölgenin verimli topraklarında yetişen pancar yaprakları kavrulur, ardından sarımsaklı yoğurtla buluşturulur. Karadeniz'in doğallığını taşıyan bu lezzet, mangal sofralarına farklı bir renk ve tat kazandırır.