Dünyanın gözü Ankara’da

Ankara, ilk bakışta kendini hemen ele vermeyen, keşfedilmeyi bekleyen mistik coğrafyalar, yerçekimine meydan okuyan yapılar ve antik gizemlerle dolu bir hazine sandığı. NATO Zirvesi ile diplomatik koridorların ardında saklanan şehri gezdiğinizde "Burası Ankara mı?" diyeceksiniz.

GİZEMLİ BİR KARTAL YUVASI

Trabzon'daki Sümela Manastırı'nı aratmayacak dik bir kaya bloğunun tam ortasına inşa edilmiş, Ankara'nın en gizemli yapılarından biri Alicin Manastırı. Kızılcahamam ilçesinde yer alan ve vadi tabanından bakıldığında yerçekimine meydan okuyan, bir kartal yuvasını andıran bu sığınağın, kimler tarafından ve nasıl yapıldığı hâlâ gizemini koruyor.

DOĞA VE TARİH HAZİNESİ

Beypazarı denince akla hemen tarihi konaklar ve havuç gelse de, ilçenin hemen arkasında uzanan İnözü Vadisi tam bir doğa ve tarih hazinesi. Dik kireçtaşı yamaçlarından oluşan bu derin vadinin duvarlarına oyulmuş çok sayıda yapay mağara var. Roma döneminde mezar veya inziva yeri olarak kullanıldığı düşünülen bu mağaralar, vadi tabanındaki yeşilliklerle birleştiğinde büyülüyor.

ŞEHRİN GÖBEĞİNDE BİR DOĞA HARİKASI

Ankara'nın göbeğinde, Mamak sınırları içinde saklı kalmış bir doğa harikası olduğuna inanmak güç. Kıbrıs Köyü Kanyonu, Ankara'nın bozkır ikliminin tam ortasında, buz gibi akan deresi, devasa çınar ağaçları ve sarp kayalıklarıyla adeta bir Akdeniz kanyonunu andırıyor. Şehir gürültüsünden kaçıp, doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için Ankara'nın en iyi saklanan sırlarından biridir.

FANTASTİK BİR YOLCULUK

Kızılcahamam sadece termal sularıyla değil, milyonlarca yıl öncesine dayanan bir doğa mirasıyla da öne çıkar. Soğuksu Milli Parkı içinde yer alan Fosil Ormanı, yaklaşık 20 milyon yıl önceki volkanik aktiviteler sonucu taşlaşmış ağaç gövdelerini barındırıyor. Dünyada eşine az rastlanan bu jeolojik miras, sizi Ankara'nın tarih öncesi dönemlerine doğru fantastik bir yolculuğa çıkarıyor.

BİR AÇIK HAVA TAPINAĞI

Haymana ilçesi yakınlarında bulunan Gavur Kalesi, Hitit dönemine ait çok önemli bir açık hava tapınağı ve kült merkezi. Kayalara oyulmuş devasa Hitit tanrıları ve kralları kabartmaları, binlerce yıllık bir gücün ve inancın izlerini taşıyo.r Arkeoloji meraklıları için Ankara'nın bilinen sınırlarının çok ötesinde, mistik bir keşif noktası...

NALLIHAN KUŞ CENNETİ VE RENGARENK TEPELER

Ankara'nın batısında yer alan Nallıhan, milyonlarca yıllık erozyonun ve jeolojik oluşumların eseri olan rengarenk tepeleriyle adeta Mars yüzeyini andıran büyüleyici bir coğrafya. Tarihi İpek Yolu üzerindeki mistik dokusu, gölün üzerine yansıyan sarı, kahverengi ve kırmızı tonlardaki tepelerle birleşince başkentin yanı başında farklı bir gezegen hissi yaşatır. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan bu alan, fotoğraf tutkunları için bir cennet.