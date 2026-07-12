Türkiye’nin en güzel kahvaltı rotaları

Yaz tatilinde çoğumuz deniz, güneş ve tarihi rotalar planlıyoruz. Ben ise bavulumu hazırlarken önce şu soruyu soruyorum: "Bu şehirde kahvaltı nerede yapılır?" Çünkü iyi bir kahvaltı, sadece güne güzel başlamanızı sağlamıyor tatilin en unutulmaz anılarından birine dönüşüyor. Haydi gelin, bu yaz rotamızı Türkiye'nin en güzel kahvaltı sofralarına çevirelim.

VAN BU İŞİN BAŞKENTİ

Kahvaltı denildiğinde akla gelen ilk şehir hiç kuşkusuz Van. Masaya gelen onlarca çeşit, otlu peynir, murtuğa, kavut, cacık, bal-kaymak, tandır ekmeği ve yöresel reçeller... Van kahvaltısı aslında tek başına bir kültür.

Buraya geldiğinizde acele etmeyin. Van'da kahvaltı en az iki saat sürer. Çünkü burada amaç sadece doymak değil, sohbet etmek, çay üstüne çay içmek ve sofranın tadını çıkarmaktır.

ZEYTİNYAĞININ EN GÜZEL HALİ

Ayvalık sabahları başka güzeldir. Taze taş fırın ekmeği, yeni sıkılmış zeytinyağı, kırma yeşil zeytin, lorlu Girit ezmesi, domates reçeli ve bahçeden yeni kopmuş domateslerle hazırlanan kahvaltılar Ege'nin ruhunu yansıtır.

Deniz kenarında kurulan masalarda martı sesleri eşliğinde yapılan uzun kahvaltılar, yaz tatilinin en huzurlu anlarından biridir.

BOZCAADA'DA REÇELLERİN PEŞİNDE

Bozcaada'nın kahvaltı sofraları adanın kendisi kadar renkli. İncir, domates, üzüm, gelincik, ada çileği... Belki de daha önce hiç tatmadığınız reçellerle karşılaşabilirsiniz.

Ev yapımı lor peynirleri, köy yumurtaları ve mis gibi mayalı ekmeklerle hazırlanan sofralar, adanın sakin temposuna çok yakışıyor. Kahvaltının ardından dar sokaklarda yürüyüş yapmayı da unutmayın.

MUHLAMA İÇİN ERKEN KALKIN

Karadeniz'de kahvaltı biraz daha güçlü başlar. Bakır tavada uzayan muhlama, tereyağı kokusu, mısır ekmeği, kolot peyniri ve demlik çay...

Üstelik yayla manzarası eşliğinde yapılan bir kahvaltının yerini hiçbir açık büfe tutamaz. Sabah serinliğinde içilen ilk çayın tadı hâlâ damağımda...

KATMERLE TAÇLANDIRIN

Gaziantep'te kahvaltı alışkanlıkları biraz farklıdır. Kimileri güne beyran çorbasıyla başlar, kimileri ise fıstıklı katmerle...

İlk kez gidenler şaşırıyor ama incecik hamurun arasındaki kaymak ve Antep fıstığı güne inanılmaz bir enerji veriyor. Yanında menengiç kahvesiyle bambaşka bir sabah sizi bekliyor.

BURSA'DA KÖY LEZZETLERİ

Bursa'nın yemyeşil köylerinde hazırlanan kahvaltılar, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için harika bir alternatif. Manda kaymağı, ev yapımı reçeller, köy tereyağı, sıcak bazlama ve odun ateşinde demlenen çay... Bazen mutluluk sadece ahşap bir masanın etrafında toplanmaktır.

OTLARIN EN TAZESİ

Alaçatı kahvaltılarının en büyük sırrı doğallığında saklı. Kabak çiçeği dolması, enginarlı salatalar, Ege otları, lorlu börekler, ev yapımı reçeller ve mis gibi köy ekmekleri... Burada sofralar gösteriş için değil, paylaşmak için kuruluyor.

Her lokmada zeytinyağının kokusunu hissediyorsunuz.

PEYNİR BAŞROLDE

Peynir seviyorsanız rotanız mutlaka Kars olmalı. Gravyer, eski kaşar, çeçil, göğermiş peynir... Her biri farklı bir hikâye anlatıyor. Kars balı ve tereyağıyla birleşince ortaya Anadolu'nun en karakteristik kahvaltılarından biri çıkıyor.