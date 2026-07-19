Altın sıvının peşinde... Zeytinyağı

Ne zaman zeytin hasadının yapıldığı bir köye gitsem önce ağaçlara bakarım. Kimi iki yüz, kimi üç yüz, kimi ise bin yıla yaklaşan ömrüyle hâlâ meyve vermeye devam eder. İşte o an anlıyorum ki zeytin, sadece bir meyve değil sabrın ve bereketin simgesidir. Bu yaz size farklı bir tatil önerim var. Rotanızı plajlara uğratın ama mutlaka zeytinliklerden de geçin. Çünkü Türkiye'nin en güzel lezzet hikâyeleri, gölgesinde serinlediğimiz o kadim zeytin ağaçlarının altında yazılıyor.

ZEYTİNYAĞININ KARAKTERİ

Zeytinyağı denince benim aklıma ilk gelen şehirlerden biri Ayvalık. Sabahın erken saatlerinde zeytinlikler arasında yürümek, denizden gelen iyot kokusuna taze sıkılmış zeytinyağının meyvemsi aroması karışırken derin bir nefes almak... İşte Ege tam da budur. Ayvalık'ın erken hasat zeytinyağları yeşil domates, taze çimen ve enginarı hatırlatan aromalarıyla dünyanın en nitelikli yağları arasında gösteriliyor. Buraya gelmişken sadece satın almayın. Bir tadım atölyesine katılın, farklı hasat dönemlerini karşılaştırın, aynı zeytinden çıkan yağların bile nasıl değiştiğine şaşırın. Ve elbette ekşi mayalı sıcak bir ekmeği o altın renkli yağa batırarak yemenin keyfini çıkarın. Son yıllarda gastronomi tutkunlarının gözdesi olan Urla, sadece bağlarıyla değil, zeytinyağı üreticileriyle de dikkat çekiyor. Burada birçok butik üretici bahçelerini ziyaretçilere açıyor. Hasat dönemini anlatıyor, sıkım tekniklerini gösteriyor ve tadım yaptırıyor. Ardından Ege otlarıyla hazırlanmış bir öğle yemeğinde zeytinyağının yemeklere nasıl karakter kattığını görmek mümkün. Bir tabak enginar, biraz börülce, birkaç dilim domates... İyi bir zeytinyağı varsa başka hiçbir şeye ihtiyaç kalmıyor.

ZEYTİNİN MİTOLOJİK HİKAYESİ

Edremit, Altınoluk, Küçükkuyu ve Akçay... Kaz Dağları'nın oksijenini arkanıza alıp zeytin bahçelerinde dolaşırken neden bu bölgenin yüzyıllardır zeytinle anıldığını daha iyi anlıyorsunuz. Birçok aile işletmesi hâlâ geleneksel yöntemlerle üretim yapıyor. Üreticilerle sohbet ettiğinizde her ağacın neredeyse aileden biri gibi görüldüğünü hissediyorsunuz. İşte gastronomi turizmini değerli yapan da tam olarak bu; sadece ürün değil, hikâye satın alıyorsunuz.



BİNLERCE YILLIK ZEYTİN MİRASI

Hatay mutfağını özel yapan unsurlardan biri de kaliteli zeytinyağı. Humustan zahtere, biberli ekmekten zeytin salatasına kadar birçok tarifin temelinde iyi bir zeytinyağı yatıyor. Antik çağlardan beri zeytin üretiminin devam ettiği bu topraklarda gezerken aslında binlerce yıllık bir mutfak kültürünün izlerini takip ediyorsunuz.



İNCİR VE ZEYTİNİN BULUŞMASI

Aydın denince çoğumuzun aklına incir gelir. Oysa bölgenin zeytinyağları da en az inciri kadar değerlidir. Yaz aylarında köy pazarlarını dolaşırken yeni sıkılmış yağlar, ev yapımı sabunlar ve zeytin ezmeleriyle karşılaşabilirsiniz. Yanınıza birkaç şişe almak isteyeceğinizden eminim.

COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETİ KEŞFEDİN

Muğla'nın Milas ilçesi son yıllarda zeytinyağıyla adından sıkça söz ettiriyor. Coğrafi işaretli Milas zeytinyağı, kendine özgü aroması ve dengeli yapısıyla uluslararası yarışmalarda önemli ödüller kazanıyor. Buraya yolunuz düşerse küçük üreticilerin dükkânlarına uğrayın. Yeni sıkılmış yağın kokusunu içinize çekin. Taze köy ekmeğiyle yapılan o ilk tadım, tatilin en unutulmaz anlarından biri olabilir.

SOFRALIK ZEYTİNİN USTALARIYLA TANIŞIN

Zeytinyağı kadar sofralık zeytin de bu kültürün ayrılmaz bir parçası. Gemlik'in ince kabuklu, bol etli siyah zeytinleri yıllardır kahvaltı sofralarının baş tacı. Burada üretim sürecini görmek, salamura yöntemlerini öğrenmek ve farklı olgunlaştırma tekniklerini keşfetmek gastronomi meraklıları için oldukça keyifli bir deneyim sunuyor.