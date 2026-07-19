Suyun, yeşilin ve maceranın peşinde Fırtına’nın izinde...

Karadeniz'in kalbinde, bulutların dağlara değdiği, suyun coşkuyla aktığı bir rota Fırtına Deresi. Adını hırçın akışından alan bu eşsiz doğa harikası, aslında ruhu dinlendiren bir dinginlik de saklıyor içinde. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinden başlayıp Kaçkar Dağları'na doğru uzanan bu yolculuk, her virajında başka bir manzara, her durağında başka bir hikâye sunuyor. Ortalama 68 kilometrelik bu yolda sizi hem macera bekliyor hem huzur... Hem tarih var var bu rotada hem de sonsuz mutluluk... Hazırsanız çıkıyoruz.

SUYUN COŞKULU RİTMİ

Fırtına Deresi boyunca ilerlerken ilk fark ettiğiniz şey, suyun hiç susmayan sesi oluyor. Yol boyunca dere bir an bile sizi yalnız bırakmıyor. Camı aralayıp içeri dolan serinliği hissettiğinizde, şehir çoktan arkada kalmış oluyor. Yol kıvrıldıkça manzara değişiyor ama suyun güçlü sesi sizi bu heyecanlı yolculuğun içine çoktan çekiyor. Özellikle Çamlıhemşin yoluna geldiğinizde, rotanın enerjisi bir anda yükseliyor. Dere üzerinde kurulu zipline hatlarında adeta suyun üzerinden uçar gibi geçmek mümkün. Biraz daha cesaret isteyenler için ise rafting parkurları hazır. Profesyonel rehberler eşliğinde, köpüren suların içinde ilerlerken doğanın gücünü iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Islanmak garanti, eğlence ise kaçınılmaz.

ZAMANIN İÇİNDEN GEÇERKEN

Vadi boyunca sıralanan Osmanlı dönemine ait kemer köprüler, Fırtına Deresi'nin en karakteristik simgeleri arasında... Yüzyıllardır ayakta duran bu taş yapılar, doğayla kusursuz bir uyum içinde. Buradan geçerken sanki binlerce yıllık zamanın içinde bir yolculuk yapıyorsunuz. Özellikle Ardeşen ve Şenyuva Köprüleri hem mimarisi hem de bulunduğu konum itibarıyla en çok ilgi gören duraklardan. Burası sadece bir geçiş noktası değil. Fotoğraf çekmek ise o anın tadını çıkarmak ve anı unutulmaz kılmak için harika bir bahane. Su, taş ve yeşil... Üçü bir araya gelince ortaya çıkan uyum ise büyüleyici.

BULUTLARA KOMŞU OLUN

Çamlıhemşin'den güneye doğru ilerlediğinizde, sarp kayalıkların üzerine kurulmuş etkileyici bir yapı karşılıyor sizi, Zilkale... Orta Çağ'dan bugüne ulaşan bu etkileyici yapı, vadiye yukarıdan bakıyor. Sislerin arasından yavaşça beliren görüntüsü, burayı neredeyse masalsı bir yere dönüştürüyor. Kaleye çıktığınızda sadece manzarayı değil, o sessizliğin içindeki tarihi de hissediyorsunuz.

YOLCULUĞA LEZZET MOLASI

Böyle bir yolculuğun en güzel kapanışı ise dere kenarında verilen bir yemek molası. Tereyağında alabalık, uzayan mıhlama ve sıcacık mısır ekmeği... Üstelik çoğu küçük, aile işletmesi. Samimiyet sofraya da yansıyor. Manzaraya karşı oturup bir çay söylediğinizde, aslında bu yolculuğun sadece gördüklerinizden ibaret olmadığını anlıyorsun. Fırtına Deresi rotası, hızla geçilecek bir yer değil. Aksine durmayı, bakmayı, dinlemeyi ve hissetmeyi öğretiyor

YAYLALARA AÇILAN YOL

Fırtına Deresi rotası, Karadeniz'in ünlü yaylalarına ulaşmanın da en keyifli yollarından biri .Çat Köyü'nde kısa bir mola verip doğanın tadını çıkarabilir, ardından rotanızı Pokut, Gito veya Sal Yaylaları'na çevirebilirsiniz. Özellikle gün doğumu ve gün batımında bulutların yaylaların altına serildiği anlar, bu yolculuğun en unutulmaz sahnelerini sunuyor. Özellikle gün doğumu saatlerinde bulutların yaylaların altına serildiği anlar, insanın zihninize kazınan türden. Burada zaman biraz daha yavaş akıyor, hatta bazen tamamen duruyor.