Ezber bozan yaz rotaları

Bodrum'un popülerliğinden, Çeşme'nin kalabalığından ve Göcek'in tanıdık rotalarından uzaklaşmak istiyorsanız, rotanızı biraz daha kuzeye, doğanın daha vahşi ve serin kaldığı noktalara kırmanızın vakti gelmiş demektir. Popüler tatil merkezlerinden uzaklaşıp doğaya yöneldikçe, Türkiye'nin hâlâ keşfedilmeyi bekleyen yüzüyle karşılaşmak mümkün. Bu rotalar sadece bir tatil değil aynı zamanda sakinlik, doğallık ve gerçek bir nefes alma deneyimi sunuyor. İşte popüler kıyıların gürültüsünden uzak, ruhunuzu dinlendirecek ve size "iyi ki gelmişim" dedirtecek gizli köşeler:

LİKYA'NIN SESSİZ MİMARI

Karayolu olmayan, yalnızca denizden ulaşılabilen Antalya Simena Kaleköy, tarihi ve doğayı iç içe sunan eşsiz bir rota.

Neden burası? Denizin içindeki Likya lahitleriyle adeta açık hava müzesi hissi veriyor.

Ne yapılır? Sabahın erken saatlerinde denize girebilir, gün batımında Kekova manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.

KARADENİZ'İN SAKLI LİMANI

Karadeniz'in hırçın dalgalarının bir anda dinginleştiği Gideros Koyu, yeşilin denizle buluştuğu eşsiz bir doğa harikası. Antik çağlardan bu yana liman olarak kullanılan bu koy, bugün hâlâ bakirliğini koruyor.

Neden burası? Serin ve ferahlatıcı denizi, doğayla baş başa kalma hissi sunuyor.

Ne yapılır? Tekneyle açılabilir, akşamları küçük pansiyonlarda taze balık eşliğinde yıldızları izleyebilirsiniz.

DOĞAYA DÖNÜŞ DENEYİMİ

Sadece bir tatil değil, aynı zamanda bir yaşam deneyimi sunan Kocaeli Kandıra Narköy, sürdürülebilir yaşamın merkezinde konumlanıyor.

Neden burası? Doğayla iç içe, sade ve üretime dayalı bir yaşam deneyimi.

Ne yapılır? Organik tarım atölyelerine katılabilir, orman yürüyüşleri yapabilirsiniz.





BODRUM'UN GİZLİ YÜZÜ

Bodrum'a oldukça yakın olmasına rağmen, onun kalabalığından tamamen uzak bir dünya sunan Mazı Köyü, Ege'nin sade ve otantik ruhunu yaşatıyor.

Neden burası? Taş evleri, bakir koyları ve korunmuş köy dokusuyla gerçek Ege deneyimi.

Ne yapılır? Gizli koylarda yüzebilir, yerel sofralarda gün batımını izleyebilirsiniz.

YEŞİLİN EN DERİN TONU

Karadeniz'in en büyüleyici doğa noktalarından biri olan Artvin Borçka Karagöl, sislerin göl yüzeyinde dans ettiği adeta masalsı bir atmosfere sahip.

Neden burası? Yaz sıcağında bile serin kalması ve yoğun oksijeniyle benzersiz bir kaçış noktası.

Ne yapılır? Göl çevresinde yürüyüş yapabilir, yaylalarda yerel kültürü deneyimleyebilirsiniz.

ORMANIN KALBİNDE SERİNLİK

"Deniz değil, orman olsun" diyenler için Yalova Erikli Yaylası, şehirden kaçışın en serin adreslerinden biri. Şelalelerin olduğu derinliklere indikçe kalabalık tamamen geride kalıyor.

Neden burası? Ağaçların gökyüzünü kapattığı serin bir mikro klima alanı.

Ne yapılır? Kamp kurabilir, trekking yapabilir ve buz gibi şelale sularında serinleyebilirsiniz.

TÜRKİYE'NİN TEK FİYORDU

Sinop Hamsilos, Karadeniz'in dalgalarının kara içine süzüldüğü ve sakinleştiği nadir yerlerden biri. Türkiye'nin "tek fiyordu" olarak anılıyor.

Neden burası? Çam ormanlarıyla çevrili, huzurlu ve serin bir doğa sunuyor.

Ne yapılır? Tekne turları, doğa yürüyüşleri ve Sinop mutfağını keşfetmek ideal aktiviteler arasında.