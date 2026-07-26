Serinliğin adresi milli parklar

Yazın ilk sıcak dalgası geldiğinde aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Şehir, asfaltın üzerinde ağır ağır eriyor, insanlar gölge arıyor, klimalar son ses çalışıyor. Oysa serinliğin düğmesini başka yerde aramak mümkün. Mesela bir milli parkın giriş tabelasında... Sonuçta yaz sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Artık birçok kişi serin yaylaları, göl kenarlarını, sık ormanları ve yüksek rakımlı dağları tercih ediyor. Türkiye'nin dört bir yanına yayılan milli parklar da doğayla baş başa kalmak, temiz hava solumak ve şehir sıcağından uzaklaşmak isteyenler için en ideal kaçış noktaları arasında yer alıyor. İşte bu sıcaklarda serinlemek için yer arayanlara 10 milli park...

1. KAÇKARLAR MİLLİ PARKI (RİZE-ARTVİN)

Yeşilin ve mavinin buluştuğu Karadeniz'den başlayalım. Yüksek zirveleri, buzul gölleri ve yemyeşil yaylalarıyla temmuz sıcağında mont giyebileceğiniz Türkiye'nin en serin yaz rotalarından biri burası. Sis, bazen dağın eteğini, bazen insanın aklını sarıyor. Ayder'den başlayıp Pokut, Gito ve Elevit yaylalarına uzanan yol, yalnızca manzarasıyla değil, temiz havasıyla da unutulmuyor.

2. ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKI (TRABZON)

Rotayı biraz batıya kırınca Altındere Vadisi Milli Parkı karşılayacak sizi. Çam ve ladin ağaçlarının arasından yükselen Sümela Manastırı'nın bulunduğu vadi, serin atmosferiyle dikkat çekiyor. Tarih ve doğayı aynı rotada buluşturan ender milli parklardan biri.

3. KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI (KASTAMONU)

Karadeniz'den ayrılmadan bir durak daha var: Küre Dağları Milli Parkı. Türkiye'nin en vahşi ve en iyi korunmuş ormanlarından biri... Valla ve Horma kanyonlarının derinliği insana küçüklüğünü hatırlatıyor. Şelaleler, mağaralar ve ahşap köylerle bu rota keşif duygusuyla dolu bir yolculuğa dönüşüyor.

4. YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI (BOLU)

Bolu'daki Yedigöller her mevsim güzel ama yazın başka... Yedi farklı gölün çevresine yayılan zengin orman dokusu, yürüyüş parkurları ve kamp alanlarıyla vazgeçilmez adreslerinden.

5. İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI (KIRKLARELİ)

Fauna ve flora çeşitliliği ile Türkiye'nin en önemli doğal yaşam alanı olan bölge Avrupa ve Türkiye'nin en büyük longoz ormanlarını barındıran eşsiz bir ekosisteme sahip. Karadeniz kıyısında yer alan bölge denizi, tatlı su gölleri ve uçsuz bucaksız ormanları sunarak doğanın cömertliğini gözler önüne seriyor.

6. GÖREME (NEVŞEHİR)

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölge, Kapadokya'nın peribacalarını ve tarihi kaya kiliselerini koruma altına alıyor. Dünyanın dört bir yanından turisti ağırlayan bölge benzersiz jeolojik yapısıyla ilgi odağı...

7. ALADAĞLARMİLLİ PARKI(NİĞDE-KAYSERİ-ADANA)

Türkiye'nin en önemli dağcılık merkezlerinden biri olan Aladağlar, yüksek rakımı sayesinde yazın bile serin. Burası yalnızca dağcıların değil, yıldızları seyretmeyi sevenlerin de cenneti. Buzul gölleri, vadileri ve kamp alanlarıyla macera tutkunlarını cezbediyor.

8. MUNZUR VADİSİ (TUNCELİ)

Doğu Anadolu'ya geçtiğinizde Munzur Vadisi Milli Parkı öne çıkıyor. Munzur Çayı'nın buz gibi suları, yazın ortasında bile insanın elini uzun süre içinde tutamayacağı kadar soğuk.

9. KAZDAĞI MİLLİ PARKI (BALIKESİR)

Mitolojik hikâyeleri ve bol oksijeniyle lkemizin nefes alan en önemli yerlerinden olan Kazdağları'nda Hasanboğuldu ve Sütüven Şelalesi en çok ziyaret edilen noktalarından.

10. BEYDAĞLARI SAHİL MİLLİ PARKI (ANTALYA)

Çoğu kişi Antalya'yı sıcakla özdeşleştirir. Oysa Olimpos'tan Phaselis'e uzanan çam ormanları, denizin tuzlu kokusuyla birleşince bambaşka bir iklim yaratıyor. Sabah serinliğinde antik kent kalıntıları arasında yürüyüp öğleden sonra berrak bir koyda denize girmek, bu rotayı benzersiz kılıyor. Beldibi Mağarası ve Kanyonu, Göynük Kanyonu, Yanartaş ile Kesme Boğazı görülmeye değer. Öte yandan 14 km uzunluğundaki kanyonu ile Antalya'daki Köprülü Kanyon Milli Parkı da Türkiye'nin en popüler rafting merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.