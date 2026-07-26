Türkiye’nin en lezzetli kebap rotaları

Bazı yolculuklar bir manzara için yapılır, bazıları denize kavuşmak için... Ben ise itiraf ediyorum bazen sadece iyi bir kebap yemek için kilometrelerce yol gidebilirim. Çünkü kebap, yalnızca etin ateşle buluşması değil. O, bir şehrin kültürü, ustalığı, sabrı ve yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak mirasıdır.

Türkiye'nin hangi bölgesine giderseniz gidin sizi farklı bir kebap karşılar. Kimi zırhta çekilmiş etle hazırlanır, kimi odun ateşinde ağır ağır pişer, kimi yoğurtla, kimi patlıcanla buluşur. Her lokmada başka bir hikâye anlatır. Bu yaz rotanızı sadece sahillere değil, kebabın izine de çevirin. İşte Türkiye'nin en lezzetli kebap durakları...

ADANA'YI YERİNDE YEYİN

Kebap denince ilk akla gelen şehir kuşkusuz Adana. El zırhında çekilen kuzu eti, kuyruk yağı ve ustasının maharetiyle hazırlanan Adana kebabı, köz ateşinde pişerken iştah kabartan kokusuyla daha masaya gelmeden sizi etkiler. Yanında közlenmiş biber, domates, bol yeşillik, ezme, şalgam ve sıcacık lavaş... Adana'da kebap sadece bir öğün değil, başlı başına bir sofradır. Yemekten sonra tarihi Taş Köprü'de yürüyüş yapmayı da ihmal etmeyin.

HER SOKAKTA BAŞKA TAT

Gaziantep, kebabı adeta bir sanat eserine dönüştürmüş şehirlerden biri. Patlıcan kebabı, simit kebabı, alinazik, küşleme, soğan kebabı... Burada günlerce kalsanız her öğünde farklı bir kebap deneyebilirsiniz. Sabah beyran çorbasıyla başlayan lezzet yolculuğunu akşam fıstıklı baklavayla tamamlamak ise Gaziantep'in değişmeyen geleneği.

İSOTUN LEZZETİNİ KEŞFEDİN

Urfa kebabı, Adana'dan daha az acılı olsa da baharat dengesiyle kendine özgü bir karakter taşır. Şanlıurfa'da kebabın yanında sunulan bostana salatası, ayran ve tırnaklı pide sofrayı tamamlar. Balıklıgöl çevresinde yapacağınız bir gezinin ardından tarihi bir kebapçıda oturup ağır ağır yenen bir Urfa kebabı, şehrin ruhunu hissetmenin en güzel yollarından biridir.

İSKENDER'İN DOĞDUĞU YER

Her ne kadar klasik şiş kebap olmasa da İskender kebap, Türkiye'nin en önemli et yemeklerinden biridir. İncecik döner dilimleri, kızarmış pide, tereyağı, domates sosu ve yoğurdun buluşması yıllardır değişmeyen bir lezzet klasiği yaratıyor. Bursa'ya gitmişken Cumalıkızık sokaklarını gezebilir, ardından tarihi bir salonda gerçek İskender'in tadına bakabilirsiniz.

TEPSİ KEBABINI KEŞFEDİN

Hatay mutfağında kebap bambaşka bir boyut kazanıyor. Tepsi kebabı, kasapta hazırlanan kıymanın tepsiye yayılıp odun fırınında pişirilmesiyle hazırlanıyor. Yanında sumaklı soğan, maydanoz ve sıcak lavaşla servis edildiğinde sofradan kalkmak hiç kolay olmuyor. Üstelik Hatay'da humus, zahter salatası ve künefe de bu lezzet yolculuğuna eşlik ediyor.

CAĞ KEBABININ PEŞİNE DÜŞÜN

Et severler için Erzurum tam anlamıyla bir cennet. Odun ateşinde yatay şişte ağır ağır pişen cağ kebabı, ince şişlerle servis edilir. Her şiş geldiğinde "Bir tane daha..." demek neredeyse kaçınılmazdır. Palandöken'in serin havası ve Erzurum'un misafirperverliği bu lezzeti daha da unutulmaz kılar.

ELİ BÖĞRÜNDE KEBABINI DENEYİN

Dondurmasıyla ünlü Kahramanmaraş'ın mutfağı aslında çok daha zengin. Eli böğründe kebabı, kuzu eti, domates, biber ve sarımsağın taş fırında birlikte pişirilmesiyle hazırlanıyor. Sade ama son derece karakterli bir lezzet...

KEBABIN EN SEBZELİ HALİ

Tokat kebabı, diğerlerinden oldukça farklı. Patlıcan, domates, biber, sarımsak ve kuzu eti uzun şişlere dizilerek odun ateşinde ağır ağır pişiriliyor. Sebzelerin suyuyla lezzetlenen et, ortaya hafif ama son derece aromatik bir kebap çıkarıyor. Tokat bağları ve tarihi sokaklarıyla birlikte bu lezzet rotası keyifli bir hafta sonu kaçamağına dönüşebilir.