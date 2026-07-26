Zamanın yavaşladığı yer... Gümüşlük

Bodrum yaz demek, kalabalık demek, hareket demek... Gündüzleri masmavi koylarda geçen saatler, akşamları taşan sokaklar, yüksek tempolu müzikler ve bitmeyen bir enerji... Her köşesinde başka bir hayat, başka bir ritim var. Ama Bodrum'un asıl güzelliği sadece bu değil. Çünkü bu enerjinin birkaç kilometre ötesinde, bambaşka bir dünya saklı. Yarımadanın batısına doğru ilerledikçe Bodrum'un o hızlı temposu geride kalıyor. Yol kıvrıldıkça kalabalık azalıyor, sesler kısılıyor. Ve sonra Gümüşlük... Burada hayat biraz daha yavaş, biraz daha sade. Kimse acele etmiyor, kimse bir yere yetişmeye çalışmıyor. Sanki zaman, burada kendine küçük bir mola vermiş gibi. Tam da o an, Halikarnas Balıkçısı'nın o meşhur selamı düşüyor akla, "Merhaba!" Sadece bir kelime değil bu denize, gökyüzüne, hayata verilmiş bir selam gibi...

DERİN BİR TARİH SAKLI

Gümüşlük'te yürürken fark ediyorsunuz. Burası sadece bir sahil değil bir tarih saklıyor. Antik Myndos kentinin kalıntıları, hâlâ suyun içinde yaşamaya devam ediyor. Deniz çoğu yerde sığ... Ayağınızı su- ya soktuğunuzda altınızdaki taşların rastgele olmadığını hissediyorsunuz. Binlerce yıl öncesine ait kalıntılar, bugün hâlâ denizin içinde varlığını sürdürüyor. Modern hayatla antik dünyanın bu kadar iç içe geçtiği başka çok az yer var. İşte bu yüzden burada sadece bir kıyıda dolaşmıyor aslında tarihin de üzerinde yürüyorsunuz. Tavşan Adası'na doğru yürüdüğünüz o sığ yol ise bir anlamda geçmişle bugün arasında kurulan bir köprü gibi. Her adımda biraz tarih, biraz da o eski Bodrum hissi var. Belki de Balıkçı'nın maviye duyduğu o derin bağlılık, tam da bu yüzden bu topraklarda bu kadar güçlü hissediliyor.

GÜNEŞİ UĞURLARKEN...

Gümüşlük denildiğinde akla ilk gelenler sıralamasında gün batımı listenin en başında yerini alıyor. Çünkü burada gün batımı izlenmiyor adeta yaşanıyor. Güneş denize doğru inerken gökyüzü renk değiştiriyor, sesler azalıyor... Sohbetler yarım kalsa da kimse bundan rahatsız olmuyor. Çünkü burada herkes aynı manzaraya, aynı duyguya odaklanıyor. Burada gün batımında adeta herkes selama duruyor, güneşi uğurluyor... Bilirsiniz mavi sürgünü yaşayan Halikarnas Balıkçısı maviyi anlatırken sadece bir renkten bahsetmez, bir his bir yaşam biçiminden söz eder. Gümüşlük'te gün batımı tam olarak bu hissi anlatıyor.

LEZZET SOHBETTE SAKLI

Gün batımıyla birlikte Gümüşlük'ün sahil hattı bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Küçük balık restoranlarının masaları neredeyse denizin içine kuruluyor. Ayaklarınız kumda ya da suyun içinde... Önünüzde Ege'nin en güzel lezzetleri... Taze balıklar ve zeytinyağlılar... Burada yemek yemek sadece bir ihtiyaç değil, bir deneyim. Yemekler sade ama lezzetli. Asıl mesele ise sofranın kendisi... Uzayan sohbetler, hafif esen rüzgâr ve acele etmeyen insanlar... Gümüşlük'te kimse hızlı yaşamıyor.

HIZDAN DİNGİNLİĞE...

Bodrum'dan Gümüşlük'e uzanan bu kısa yol, aslında uzun bir iç yolculuğa dönüşür. Gürültüden sessizliğe, hızdan dinginliğe geçersiniz. Ve belki de en çok şunu fark edersiniz. Bazen bir yer, bir şiir gibi yaşanır. Ve bazı dizeler, sadece deniz kenarında anlam kazanır. Eğer bu anlama eşlik etmek isterseniz AJet'in Bodrum seferlerini hemen inceleyin. İstanbul Sabiha Gökçen'den haftada 56 ve Ankara Esenboğa'dan haftada 36 olmak üzere toplam 92 sefer düzenleyen AJet, eşsiz bir tatilin kapılarını aralıyor.

ENGİN BİR MAVİLİK

Gümüşlük'ten ayrılırken yanınızda çok şey götürmezsiniz aslında. Ne büyük alışverişler ne de gösterişli anılar... Hafızanızda denizin o eşsiz kokusu ve engin mavilik... Bir de tabii begonvillerle donatılmış masalar, kahkahaların eşlik ettiği o sofralar... Ve belki de en önemlisi, Halikarnas Balıkçısı'nın yıllar önce anlattığı o maviye biraz daha yaklaşırsınız.

SADELİKTE SAKLI ZARAFET

Gümüşlük'te lüks, yüksek sesli müzikte ya da gösterişli mekânlarda değil sadeliğin içindeki incelikte saklıdır. Beyaz badanalı evler, begonvillerle süslenmiş dar sokaklar, salaş ama ruhu olan mekânlar... Burası kendini ispat etmeye çalışan bir yer değil. Olduğu gibi kalmayı seçmiş. Belki de bu yüzden gelenler burada sadece tatil yapmıyor biraz kendini dinliyor.