Doğu’nun yükselen macera rotası Şırnak

Doğu'da tatil denince akla çoğu zaman taş sokaklar, kadim medreseler, etkileyici manzaralar ve güçlü bir gastronomi kültürü geliyor. Kars'ın kış masalları, Van'ın göl manzaraları, Mardin'in taş mimarisi derken Doğu rotaları son yıllarda keşif tutkunlarının radarında. Ancak bölgenin bir başka yüzü daha var: adrenalin.

Şırnak, tam da bu noktada ezber bozan bir rota olarak öne çıkıyor. Köklü tarihi, Cudi Dağı'nın görkemli silueti, Faraşin Yaylası'nın geniş doğası ve Cizre'nin kültürel mirasıyla Şırnak, bir tatili yalnızca gezilecek yerler listesinden çıkarıp deneyim odaklı bir yolculuğa dönüştürüyor. Üstelik macera yalnızca raftingden ibaret değil. Nehirler, dağlar, yaylalar ve gökyüzü; Şırnak'ta seyahatin farklı duraklarını oluşturuyor.

HABUR ÇAYI'NDA RAFTİNG

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde bulunan Habur Çayı, bölgenin macera turizmi açısından en dikkat çekici noktalarından biri. Burada rafting heyecanı yaşanırken, Şırnak'ın doğayla kurduğu ilişkinin ne kadar farklı bir boyuta taşınabileceğini görmek mümkün.

Şehrin resmi turizm kaynaklarında da Habur ve Hezil çayları ile Kızılsu'nun beslediği Dicle Nehri'nin kano ve rafting gibi akarsu sporları açısından elverişli olduğu belirtiliyor. Rafting, Şırnak seyahatinin en yüksek tempolu deneyimi olabilir. Nehrin akışına kendinizi bırakırken bir yandan da dağların ve vadilerin arasında ilerlemek, klasik bir şehir gezisinden oldukça farklı bir tatil deneyimi sunuyor.

CUDİ'DE GÖKYÜZÜNE ÇIKIN

Şırnak'ın macera rotası yalnızca su üzerinde değil. Cudi Dağı, bu kez yamaç paraşütüyle gökyüzüne açılan bir başka deneyim sunuyor. 2026 yılının Haziran ayında Cudi Dağı'nın 2 bin 114 rakımlı Sefine bölgesinde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır'dan deneyimli pilotlar zirveden havalanarak bölgenin doğal manzaraları üzerinde uçuşlar gerçekleştirdi. Bu nedenle Cudi'yi yalnızca tarihi ve manevi anlamıyla değil, yüksekten manzara izlemek isteyenler için bir macera durağı olarak da düşünmek mümkün.

DAĞLARIN ARASINDA TREKKİNG

Şırnak'ın en güçlü taraflarından biri de doğa yürüyüşleri için sunduğu çeşitlilik. Cudi Dağı'nın yanı sıra Herekol Dağı ve Şahköy çağlayanı çevresi doğa yürüyüşleri için öne çıkan alanlar arasında. Resmi turizm kaynaklarında Cudi ve Gabar dağlarının yürüyüş, dağcılık, ekoturizm ve flora gözlemciliği açısından potansiyel taşıdığı belirtiliyor.

Burada mesele yalnızca kilometrelerce yürümek değil dağların, vadilerin ve su kaynaklarının arasında bölgenin doğal dokusunu keşfetmek. Doğa yürüyüşünü seyahatinizin merkezine almak istiyorsanız Şırnak, klasik şehir rotalarından oldukça farklı bir alternatif sunuyor.

FARAŞİN YAYLASI'NDA YAVAŞLAYIN

Adrenalin dozunu biraz düşürmek isteyenler için rotanın adresi bu kez Faraşin Yaylası. Beytüşşebap'ta bulunan yayla, zengin bitki örtüsü ve çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. İlkbaharda özellikle trekking, ekoturizm ve flora gözlemciliği için uygun olan Faraşin, yayla kültürünü ve doğayı bir arada deneyimlemek isteyenler için ideal duraklardan biri. Burada yapılacak en güzel şeylerden biri belki de hiçbir şey yapmamak: yürümek, manzarayı izlemek, temiz havayı solumak ve yaylanın ritmine ayak uydurmak.

BİRAZ DA TARİH: CİZRE'YE İNİN

Şırnak'ı yalnızca macera turizmiyle anlatmak eksik olur. Çünkü bölgenin asıl gücü, doğa ile tarihin aynı rotada buluşması. Cizre'de ilk duraklardan biri Hz. Nuh Cami ve Türbesi olabilir. Nuh Peygamber'in kabrinin burada olduğuna inanılıyor ve yapı inanç turizmi açısından önemli bir ziyaret noktası olarak öne çıkıyor. Ardından rotayı Kırmızı Medrese'ye çevirmek mümkün. Kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken tarihi yapı, Cizre'nin kültürel mirasının önemli parçalarından biri. Mem û Zin Türbesi ise bölgenin en güçlü aşk hikayelerinden birinin izini sürmek isteyenlerin durağı. Cizre'nin edebiyat, kültür ve sözlü tarih mirasını anlamak için bu durak özellikle önemli. Şehrin tarihi dokusunu tamamlayan bir diğer yapı ise Cizre Ulu Camii. Böylece aynı seyahat içinde rafting yapıp dağlara çıkmak, ardından yüzyıllar öncesine uzanan bir kültür rotasında yürümek mümkün.