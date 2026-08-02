Göğe bakalım

Bir yıldız kaydığında gökyüzüne bakıp dilek tutar mısınız benim gibi? Kimileri bunu çocukluk olarak adlandırsa da doğanın bu büyüleyici gösterisine çıplak gözle tanıklık etmek, insana kendini evrenin bir parçası gibi hissettiriyor. Oysa gökyüzünde gördüğümüz o kısa ışık izi, milyonlarca yıldır süregelen kozmik döngünün sadece birkaç saniyelik yansıması. Ağustos ayı ise bu büyüleyici gösterinin en görkemli zamanlarından biri...

Gökyüzü her yıl ağustos ayında en etkileyici doğa olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuruna sahne oluyor. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının arkasında bıraktığı parçacıkların dünyanın atmosferine girmesiyle oluşan bu gökyüzü olayı, genellikle temmuz ortasından başlayıp ağustos ortasında en yoğun dönemine ulaşıyor.

Halk arasında "kayan yıldız" olarak bilinen bu doğa olayı, her yıl binlerce doğa ve gökyüzü tutkununu şehir dışına çekiyor. Şehir ışıklarından uzak, açık ve karanlık bir rota seçerek bu büyüleyici gökyüzü şölenine tanıklık edebilirsiniz. Gökyüzü gözlemi denildiğinde ilk akla gelen ülkemizin sembol yerlerinden Kapadokya ve Nemrut'u bir kenara bırakırsak, yıldızların altında unutulmaz bir gece yaşayabileceğiniz noktaları derledik.

YILDIZLAR TÜM İHTİŞAMIYLA SAHNEDE

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sınırlarındaki Sivri Dağ Milli Parkı, Beydağları'nın en yüksek zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Akdeniz'e hâkim konumu ve şehir ışıklarından uzak yüksek rakımı sayesinde, gökyüzünü izlemek isteyenlerin gözde rotaları arasında yer alıyor.

Özellikle bulutsuz yaz gecelerinde yıldızlar tüm ihtişamıyla seyredilebiliyor; Samanyolu'nun belirgin şekilde görülebildiği anlar ise doğaseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

EN ÖZEL GÖZLEM NOKTASI

Muğla'nın Denizli sınırına yakın yüksek kesimlerinde yer alan Kartal Gölü Tabiatı Koruma Alanı, bin 900 metreyi aşan rakımıyla Türkiye'nin en özel gökyüzü gözlem noktalarından biri. Türkiye'nin en yaşlı karaçam ormanlarından bazılarına ev sahipliği yapan bölge, zengin bitki örtüsü ve sessiz doğasıyla yalnızca doğaseverlerin değil, bilim insanlarının da ilgi gösterdiği alanlardan.

Işık kirliliğinin yok denecek kadar az olduğu Kartal Gölü'nde, özellikle ağustos gecelerinde gökyüzü adeta bir yıldız atlasına dönüşüyor. Meteor yağmurunu doğanın tam kalbinde izlemek isteyenler için bölge benzersiz bir alternatif sunuyor.

LONGOZLARIN İÇİNDE...

Gökyüzünü seyretmek için kilometrelerce yol gitmek istemeyenler için Bursa'daki Karacabey Longozu önemli bir seçenek.

Kocaçay Deltası çevresinde uzanan longoz ormanları, göller ve sazlıklarla çevrili bu doğal alan, şehir gürültüsünden uzaklaşarak yıldızları izlemek isteyenlere huzurlu bir ortam sunuyor. İstanbul'a yakın alternatif arayanlar için Şile ve Ağva hattı da değerlendirilebilir. Karadeniz kıyısındaki geniş sahiller, ormanlık alanlar ve kamp noktaları, özellikle hafta sonu kaçamaklarında Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler için keyifli bir atmosfer oluşturuyor.

KAMPÇILARIN TERCİHİ

Çam ormanlarının arasında, şehir ışıklarından uzakta gökyüzünü izlemek isteyenler için Kaz Dağları en ideal rotalardan biri. Kamp severlerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor.

TAM BİR ŞÖLEN

Rize'de bulunan Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2.400 metre yükseklikte yer alan Kaçkarlar yüksek rakım, temiz hava ve neredeyse sıfıra yakın ışık kirliliği ile bu şöleni yaşayacağınız en özel yerlerden biri. Kaçkar Dağları, profesyonel gökyüzü fotoğrafçılarının da tercih ettiği bölgeler arasında.

BEYAZ KUMSAL İÇİNDE

Beyaz kumsallarıyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü, açık gökyüzü sayesinde meteor yağmuru için etkileyici bir atmosfer oluşturuyor.

SAHİLİN EN KEYİFLİ HALİ

Türkiye'nin en batısında yer alan Gökçeada, şehir ışıklarından uzak koylarında gökyüzünü tüm ihtişamıyla sunuyor. Sahilde uzanıp meteor yağmurunu izlemek bambaşka bir deneyim.

DENİZLE YILDIZLAR AYNI KAREDE

Knidos çevresi ve yarımadanın batı ucu, hem deniz hem gökyüzünü aynı karede buluşturuyor. Gün batımından sonra burada kalmanın en güzel ödülü, yıldızlarla dolu bir gökyüzü.

GÖKYÜZÜNÜ İZLERKEN

Şehir merkezlerinden mümkün olduğunca uzaklaşın.

Telefon ve el feneri ışığını minimumda kullanın.

Gözlerinizin karanlığa alışması için 20-30 dakika bekleyin.

Yanınıza ince bir battaniye veya kamp sandalyesi alın.

Teleskopa ihtiyacınız yok meteorlar çıplak gözle çok daha rahat izlenebilir.

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Perseid meteor yağmuru adını, meteorların gökyüzünde Perseus Takım Yıldızı yönünden geliyor gibi görünmesinden alıyor.

Her meteor aslında kum tanesinden bile küçük parçacıklardan oluşuyor.

En parlak meteorlar birkaç saniye boyunca gökyüzünde iz bırakabiliyor.

Fotoğrafçılar için en uygun ekipman geniş açı objektif ve sağlam bir tripod.