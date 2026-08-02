Telaşsız bir kaçış Sığacık

İzmir'in o cıvıl cıvıl hali vardır ya insana keyif veren. Havasından mı suyundan mı bilinmez ama telaşsızdır İzmir, "Boşver hallederiz" hissini yaşatır çokça... Şehre adım attığınız anda omuzlarınız düşer, nefesiniz derinleşir. İşte Sığacık bu hissin en yoğun yaşatan yerlerden biri. İzmir Seferihisar ilçesinin bu küçük mahallesi, "yavaş şehir" unvanını öyle tabelada bırakmamış, gerçekten yaşamın her anına işlemiş. Ama sakın bu yavaş kelimesine aldanmayın. Çünkü burada hayat ağır aksak değil, aksine dolu dolu ve keyifli akıyor.

HER KÖŞEDE EŞSİZ BİR KARE

Sığacık'a geldiğinizde uğrayacağınız ilk durak meşhur kalesi... Kalenin kapısından içeri adım attığınız an, şehir modunu kapatıp tatil moduna geçiyorsunuz. Daracık sokaklar, bembeyaz evler, pencerelerden taşan çiçekler... Her köşe "Beni çek!" diye bağırıyor. Her köşe, her duvar ayrı bir hikâye anlatıyor. Ama en güzeli telaşsızlık... Çünkü burada kimse acele etmiyor. Sadece insanlar değil kedileri köpekleri dahi sakin buranın. Hal böyle olunca siz de acele edemiyorsunuz zaten. Burada yürümek bile başlı başına bir aktivite. Çünkü bir yere yetişme derdi yok. Bir kapının önünde durup çiçeklere bakarken buluyorsunuz kendinizi, sonra bir tezgâhın başında oyalanırken... Sığacık sizi zorla yavaşlatmıyor, aksine biraz daha kal diye tatlı tatlı kandırıyor. Kale içindeki küçük dükkânlar da bu samimiyetin bir parçası. El emeği takılar, seramikler, doğal sabunlar... Ama en güzeli bu ürünleri satan insanların sıcaklığı. Bir şey almadan da sohbet edebileceğiniz, gülümseyerek ayrılacağınız bir yer burası.

TAM PAZAR MODU!

Eğer pazar gününe denk geldiyseniz geçmiş olsun çünkü kendinizi tutamayacaksınız. Kale içindeki üretici pazarı tam bir lezzet şöleni. Mis gibi köy ekmekleri, ev yapımı reçeller, el açması börekler... "Sadece bakacağım" diye girip eliniz kolunuz dolu çıkmanız garanti. Ama asıl güzellik ürünlerde değil o tezgâhların arkasındaki insanlarda. Size bir reçel tattırırken tarifini anlatan, "Onu şöyle yapıyoruz" diye detay veren, içten içe gurur duyan insanlar... Alışverişten çok, bir hikâyenin parçası oluyorsunuz. Pazardan aldıklarınızı sahildeki bir kafede çayla yemek ise en keyifli anlardan. Burada dışarıdan yemek getirmek yasak değil aksine pazardan alıp getirmek adetten... Buradaki pazarda pazar gününün en güzel modunu yaşıyorsunuz.

TEMİZ, SADE, HUZURLU

Sığacık'ta denize geldiyseniz sadelik, huzur ve temizlik sizi bekliyor demektir. Burada gürültülü beach club'lar, yüksek sesli müzikler, kalabalık iskeleler, şov yapan DJ'ler yok. Onun yerine berrak su, küçük koylar ve dingin bir atmosfer var. Bir yere uzanıp denizi izlemek bile yetiyor insana. Rüzgâr hafif hafif eserken, martı sesleri uzaktan gelirken zaman kavramı da biraz silikleşiyor. Saat kaç, gün ne... Pek önemi kalmıyor. Çünkü Sığacık'ta önemli olan tek şey o anın tadını çıkarmak oluyor.

MESELE YEMEK DEĞİL

Akşamüstü güneş yavaş yavaş alçalmaya başladığında Sığacık'ın enerjisi bambaşka bir hâl alıyor. Gökyüzü pembeye, turuncuya çalarken sahil hattı da yavaş yavaş doluyor. Restoranlar abartıdan uzak ama bir o kadar davetkâr. Masalar denize yakın, sandalyeler rahat, ortam samimi... Menüde ise Ege'nin en güzel hâli taze balıklar, zeytinyağlılar, mezeler... Ama asıl mesele yemek değil. O masalarda kurulan bağlar, uzayan sohbetler, kahkahalar... Bir bakmışsınız saatler geçmiş ama kimse kalkmak istemiyor. Çünkü burada sofralar sadece karın doyurmak için değil, anı biriktirmek için kuruluyor.

O BİRAZ DAHA KALSAYDIK HİSSİ...

Sığacık'tan ayrılma vakti geldiğinde hafif bir "Biraz daha kalsaydık" hissi sarıyor içinizi. Biraz güneş, biraz deniz, bolca huzur ve bir sürü güzel anı... Ve en önemlisi şu... Hayat aslında bu kadar karmaşık olmak zorunda değil. Bazen yavaşlamak, biraz durmak ve anın tadını çıkarmak yetiyor. Sığacık size bunu hatırlatıyor. Gürültüsüz, abartısız ama çok etkili bir şekilde... Siz de bu keyifli anı yaşamak isterseniz AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen'den haftada 56, Ankara Esenboğa'dan ise haftada 52 olmak üzere İzmir Adnan Menderes'e toplam 108 seferi bulunuyor. Sığacık o samimi haliyle sizleri de bekliyor.