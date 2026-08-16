Akdeniz’in mavisinden Toroslar’ın zirvesine

Önünüz uçsuz bucaksız mavilik, arkanız alabildiğine yeşil... Sabah serin sular, akşam Torosların zirvesi... Antalya Kemer işte tam olarak böyle bir yer. Her bir köşesi ayrı güzel, her bir köşesi ayrı sürprizli... Antik kentler, kanyonlar, yemyeşil ormanlar, küçük koylar ve keçiler... Evet yanlış duymadınız. Kemer'in asıl sahiplerinden biri de dağ keçileri. Burada doğa, tarih ve macera birbirinden ayrı durmuyor aynı rotanın farklı duraklarında karşınıza çıkıyor. Kemer'in güzelliği biraz da bu zıtlıkta saklı. Kemer'i yalnızca deniz tatili olarak anlatmak haksızlık olur. Burada denizin keyfi de var, dağın macerası da. Tarihin izini sürmek de mümkün bütün gün hiçbir şey yapmadan güneşlenmek de...

TARİHE AÇILAN KAPI

Kemer'i keşfetmeden önce biraz hikâyesini dinlemek gerek... Bu coğrafyanın güzelliğini binlerce yıl önce keşfedenler bugünün insanlarına Phaselis Antik Kenti'ni bırakmış. Belki de kendilerini analım diye... Milattan önce 7'nci yüzyıla uzanan bu kent, üç antik limanıyla zamanında önemli bir ticaret merkezlerinden biriymiş. Bugün ise taş yollarında yürüyüp antik kalıntıların arasından denize ulaşabileceğiniz olağanüstü bir durak. Bir yanda binlerce yıllık tarih, diğer yanda Akdeniz... Burada denize girmek bile biraz zaman yolculuğu gibi. Hatta antik taşların arasında dolaştıktan sonra denize girmek Kemer'de size unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

MACERACI RUHLAR

Torosların hemen arkanızda durduğu bu coğrafyada rotayı biraz daha yukarıya çevirdiğinizde karşınıza Göynük Kanyonu çıkacak. Burası doğanın içine girmek isteyenler için tam anlamıyla bir macera parkuru. Kayaların arasından ilerlerken kanyonun serinliği hissediliyor doğa yürüyüşü, kanyon geçişi ve zipline gibi aktiviteler ise bölgeyi adrenalin tutkunları için cazip hale getiriyor. Eğer siz de maceracı bir ruha sahipseniz burası tam size göre! Ama hiçbir şey yapmak istemiyorsanız da sorun yok. Bazen kanyonun serinliğinde durup etrafı dinlemek, doğanın kendi sesini duymak bile yeter.

GÖKYÜZÜNE ULAŞIN

Kemer'in denizle dağ arasındaki olağanüstü konumunu anlamanın en güzel yollarından biri de Tahtalı Dağı'na çıkmak. Olympos Teleferik ile 2 bin 365 metre yüksekliğe ulaşıp aşağıya bıraktığınız Akdeniz, yukarıdan bambaşka görünüyor. Birkaç dakika içinde sahilin sıcak atmosferinden Toroslar'ın zirvesine çıkıyorsunuz. Ve manzara kelimenin tam anlamıyla nefes kesiyor. Akdeniz bütün maviliğiyle uzanırken Toroslar etrafınızı sarıyor. İnsan bir an nerede olduğunu unutuyor çünkü Kemer'in coğrafyasını anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor.

AYIŞIĞI KOYU'NU KEŞFEDİN

Bütün bu maceraların arasında biraz dinlenmek isterseniz Kemer merkezindeki Ayışığı Koyu imdada yetişiyor. Kumlu plajı, denizi ve dinlenme alanlarıyla özellikle ailelerin keyifle vakit geçirebileceği bu bölge Kemer'in daha sakin yüzünü gösteriyo.r Kemer'in mavisini keşfetmenin en güzel yollarından biri de tekne turları .Kıyıdan bakınca güzel görünen koylar, denizin ortasından çok daha etkileyici .Gün boyunca farklı koylarda yüzmek, Akdeniz'in berrak sularında serinlemek ve Toroslar'ın denize uzanan siluetini açık denizden izlemek tatilin en keyifli anlarından biri oluyor.

DOĞA İLE TARİH İÇİÇE

Kemer çevresinin en güzel rotalarından biri de Olimpos. Antik kalıntıların, ağaçların ve doğanın birbirine karıştığı bu özel coğrafyada yürürken zaman kavramı biraz anlamını yitiriyor. Olimpos'un güzelliği biraz da kusursuz olmamasında. Doğa ile tarih birbirinin önüne geçmeden yan yana duruyor. Sonra geceyi bekleyip Yanartaş'a çıkabilirsiniz. Karanlığın içinde kayaların arasından yükselen alevleri gördüğünüzde manzara bir anda değişiyor. Doğal gazın yüzeye çıkmasıyla oluşan bu ateşler, Yanartaş'ı Kemer çevresindeki en sıra dışı duraklardan biri haline getiriyor. Gündüz denizin mavisi, gece kayaların arasındaki ateş... Akdeniz'in sürprizleri bitmiyor.

MEKANIN ASIL SAHİPLERİ!

Kemer'e gelip Toroslar'a kadar çıkmışsanız dağ keçilerini görmemeniz neredeyse imkânsız çünkü burada mekanın asıl sahibi onlar. Sarp kayalıklarda ustalıkla ilerleyen bu hayvanları doğal ortamlarında görmek, bölgenin doğasını keşfetmenin en heyecan verici anlarından biri olabilir.

TAM BİR KEŞİF ROTASI

Kemer, denizle dağın arasında sıkışmış bir tatil beldesi değil denizden Toroslar'a tarihten maceraya uzanan kocaman bir keşif rotası. Siz de tarih, deniz ve doğayı bir arada yaşamak istiyorsanız AJet'in uygun fiyatlarla sunduğu Antalya uçak biletinizi hemen alın. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan haftada 57, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan haftada 48 olmak üzere Antalya'ya toplam 105 sefer düzenleyen AJet size eşsiz bir tatilin de kapılarını aralıyor. Sabah Akdeniz'in mavisinde başlayıp Toroslar'ın zirvesinde gün batımını izlemek... İşte Kemer tam olarak böyle bir yer. Unutulmaz bir tatilin başlangıç noktası ise bir bilet uzağınızda...