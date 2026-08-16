Çayın peşinde demli bir Türkiye yolculuğu

Türkiye'de çay yalnızca bir içecek değildir. Sabah kahvaltısının ilk buharı, iş arasında verilen küçük mola, misafire uzatılan ilk bardak, dost sohbetinin en sadık eşlikçisidir. Bu yaz siz de bu sadık dostu arayın rotalarınızda. Deniz tatilinizin arasına bir çay bahçesi, yayla gezinize bir demli çay molası, şehir keşfinize de küçük bir çay ocağı ekleyin. Çünkü bazı şehirleri anlamanın en güzel yolu, çayın nasıl demlendiğine bakmaktır.

ÇAY DALINDA DA GÜZEL

Türkiye'de çay denince ilk durak elbette Rize. Yemyeşil çay bahçeleri, sisli tepeler ve sürekli değişen Karadeniz havası... Buraya geldiğinizde çayın bardağa gelmeden önce nasıl bir yolculuktan geçtiğini yerinde görüyorsunuz. Çay tarlalarının arasında yürüyün, üreticilerle sohbet edin, yaprakların nasıl toplandığını ve işlendiğini dinleyin. Ardından manzaraya karşı ince belli bardakta taze demlenmiş bir Rize çayı için. Karadeniz'de çay aceleyle içilmez. Bardak biter, yenisi gelir. Sohbet uzar, yağmur başlar, masa biraz daha kalabalıklaşır. Yanına mıhlama, mısır ekmeği ya da Laz böreği koyarsanız küçük bir çay molası bir anda tam bir Karadeniz sofrasına dönüşebilir. Rize'ye gelmişken rotayı mutlaka Çamlıhemşin ve çevresindeki yaylalara çevirin. Ayder'in serin havasında, Fırtına Vadisi'nin sesini dinlerken içilen çayın tadı gerçekten başka oluyor. Burada mesele çayın markası değil, bulunduğunuz yer... Trabzon'da çay sofranın yan ürünü değil, başrol oyuncularından biridir. Sabah kahvaltısında kuymak, peynir, tereyağı, bal ve taze ekmek masaya gelir. Çaydanlık ise hiç boş kalmaz.

MANZARAMIZ BOĞAZ

İstanbul'da çayın en güzel eşlikçisi Boğaz'dır. Vapurda içilen ince belli bardak çayın tadını başka hiçbir yerde bulamazsınız. Martılar, vapur sesi, deniz kokusu ve çay... Üsküdar'da, Beşiktaş'ta, Emirgan'da ya da Anadolu Kavağı'nda bir çay bahçesine oturun. Yanına simit alın. İşte İstanbul'un en sade ama en güzel gastronomi deneyimlerinden biri.

DOĞANIN TAM KALBİNDE

Artvin'in vadileri, yaylaları ve ormanları çay molasını neredeyse bir ritüele dönüştürüyor. Borçka Karagöl çevresinde yürüyüş yaptıktan sonra sıcak bir bardak çay için. Şavşat'ın ahşap evleri arasında dolaşın, köy kahvelerine uğrayın. Burada çayın yanında atıştırmaya ihtiyacınız olmaz. Bir parça köy ekmeği ve tereyağı yeterlidir. Bazen iyi bir çayın lezzetini belirleyen şey suyun kendisidir. Dağ kaynaklarından gelen yumuşak suyla demlenen çayın aromasının ne kadar değiştiğini fark edebilirsiniz.

ÇAYI FINDIKLA EŞLEŞTİRİN

Karadeniz yolculuğunun en güzel tarafı, her şehirde çayın yanına başka bir lezzetin eklenmesidir. Ordu ve Giresun'da bu eşlikçi elbette fındık. Sahil boyunca yürüyüş yaptıktan sonra bir çay bahçesinde oturun ve taze kavrulmuş fındıkla çayınızı için. Fındıklı kurabiye, fındıklı tatlılar ya da sade kavrulmuş iç fındık, koyu demlenmiş çayla mükemmel bir uyum sağlar. Çayın burukluğu ile fındığın yağlı ve tatlı aroması birbirini dengeler.

KITLAMA ÇAYINI ÖĞRENİN

Çayın en ilginç içim geleneklerinden biri Erzurum'da karşınıza çıkar, kıtlama çay. Burada şeker doğrudan çayın içine atılmaz. Küçük bir şeker parçası ağıza alınır ve çay onun üzerinden yudumlanır. İlk kez deneyenlere biraz farklı gelebilir ama kısa sürede ritüelin keyfine varırsınız.

EN GÜZEL KAHVALTI KEYFİ

Van kahvaltısının ününü artık bilmeyen yok. Otlu peynir, murtuğa, kavut, bal, kaymak, tandır ekmeği... Fakat bütün bu sofrayı birbirine bağlayan görünmez kahraman çaydır. Van'da kahvaltı kısa sürmez. Çayın biri gelir, biri gider. Tabaklar azalır ama sohbet bitmez. Buraya gittiğinizde kahvaltıyı sadece yemek olarak düşünmeyin. İki saatlik bir sofra deneyimi yaşayın ve çayın nasıl bütün masayı bir arada tuttuğunu görün.