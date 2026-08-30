Bir Ege masalı Çeşme

İzmir'den Çeşme'ye doğru ilerlerken manzara yavaş yavaş değişiyor. Şehrin telaşı geride kalıyor zeytin ağaçları, tepelerde dönen rüzgâr türbinleri ve ufukta parlayan Ege mavisi eşlik etmeye başlıyor yolculuğa... Hava biraz daha tuzlu, rüzgâr biraz daha serin esiyor. Çeşme'ye vardığınızda ise ilk selamı deniz değil, tarih veriyor. Antik dönemdeki adı Kyssus olan Çeşme, adını geçmişte Egeli denizcilerin su temin ettiği çeşmelerden alıyor. Su kaynaklarının bolluğu ve korunaklı limanı sayesinde yüzyıllar boyunca denizcilerin uğrak noktalarından biri olan ilçenin simgesi ise hiç kuşkusuz Çeşme Kalesi. II. Bayezid döneminde 1508 yılında inşa edilen kale, bir zamanlar ticaret ve savaş gemilerini kötü hava koşullarına ve düşman saldırılarına karşı koruyordu. Bugün ise limana hâkim konumuyla Çeşme'nin tarihine açılan en güzel kapılardan biri. Kalenin içinde yer alan Çeşme Arkeoloji Müzesi'nde bölgenin geçmişine ışık tutan eserler sergileniyor. Kalenin ardından limana doğru indiğinizde ise tarihi dokuyla modern Çeşme hayatının nasıl iç içe geçtiğini görüyorsunuz.

TARİHİN İÇİNDEN SOKAKLARA

Çeşme'nin tarihi mirası kaleden ibaret değil. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan Kervansaray da ilçenin önemli yapılarından. Geçmişte özellikle ticaret yapan tüccarların konakladığı kervansaray, bugün tarihi atmosferiyle Çeşme'nin geçmişini bugüne taşıyor. Şehrin sokaklarında karşınıza çıkan tarihi çeşmeler de ilçenin adına yakışan başka bir ayrıntı. Her biri farklı dönemlerin izlerini taşıyan bu yapılar, suyun bu coğrafyadaki önemini hatırlatıyor. Çeşme sokaklarında biraz daha ilerlediğinizde ise Ege'nin klasik görüntüsü karşılıyor sizi. Beyaz badanalı evler, renkli kepenkler, begonviller ve denizden gelen hafif rüzgâr...

BÖYLE BİR MAVİ YOK

Tarih turunun ardından rotayı denize çevirmek için fazla uzağa gitmeye gerek yok. Ilıca, Çeşme'nin en sevilen duraklarından biri. Turkuaz denizi, uzun kumsalı ve sığ yapısıyla Ilıca özellikle yaz aylarında bölgenin en hareketli plajlarından. Sabahın erken saatlerinde deniz neredeyse bir ayna gibi. Gün ilerledikçe plaj hareketleniyor, güneş yükseliyor ve Çeşme'nin klasik yaz manzarası ortaya çıkıyor. Çeşme'nin termal zenginliğini keşfetmek isteyenlerin rotası ise Şifne. Termal kaynaklarıyla tanınan bölge, deniz tatiline farklı bir deneyim eklemek isteyenlere sakin bir alternatif sunuyor.



Rüzgârın peşinde Alaçatı

Çeşme denince Alaçatı'yı ayrı bir yere koymak gerekiyor. Bir zamanlar sakin bir Ege yerleşimiyken bugün dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayan Alaçatı taş evleri, begonvilleri, yel değirmenleri ve rüzgârıyla kendi başına bir destinasyona dönüşmüş durumda. Alaçatı'nın iki ayrı yüzü var. Biri rüzgârla dans eden sörfçülerin dünyası. Diğeri ise taş sokaklarda ağır ağır yürüyenlerin, küçük dükkânlara göz atanların, kahve molası verenlerin ve uzun kahvaltı sofralarında saatleri unutanların dünyası.



Bu hikâyenin parçası olun

Çeşme'yi yalnızca yazın gidilen, denize girilip eğlenilen bir tatil beldesi olarak görmek büyük haksızlık. Bu yarımadanın taş evlerinde, antik kentlerinde, kalelerinde, balıkçı teknelerinde, sakız ağaçlarında ve zeytinliklerinde yüzyılların hikâyesi saklı. Siz de bu hikâyenin bir parçası olmak isterseniz AJet'in İzmir seferlerine bir bakın. AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen'den haftada 56, Ankara Esenboğa'dan ise haftada 52 olmak üzere İzmir Adnan Menderes'e toplam 108 seferi bulunuyor. Tarih hiç fark etmez hemen bir uçak bileti alıp planlarınızı yapın. Çünkü Çeşme, yalnızca gidilecek bir tatil beldesi değil her dönüşte yeniden özlenecek bir Ege hikâyesi...



Antik çağlara yolculuk: Ildırı

Çeşme'ye kadar gelmişken rotayı Ildırı'ya çevirmemek olmaz. Antik dönemde Erythrai olarak bilinen yerleşim, bugün tarih ve denizin aynı manzarada buluştuğu özel noktalardan biri. Antik kentte surlar, akropolis, tiyatro, tapınak kalıntıları ve farklı dönemlerden günümüze ulaşan yapılar arasında yürürken Ege'nin yalnızca denizden ibaret olmadığını bir kez daha anlıyorsunuz. En güzel tarafı ise antik taşların arasından masmavi Ege'ye bakabilmek. Geçmişin izleriyle denizin mavisi aynı karede buIldırı luşuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör