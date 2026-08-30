Kampüsten şehre Eskişehir

Eskişehir'e üniversite için gelen bir genç için şehir aslında biraz da ilklerin adresi. İlk kez aileden uzakta yaşamak, ilk kez kendi bütçesini yönetmek, ilk ev arkadaşını tanımak, ilk kez "Akşam ne yapıyoruz?" sorusunun cevabını tamamen kendi vermesi... Bu yüzden Eskişehir yalnızca gezilecek bir şehir değil, yaşanacak bir şehir. Öğrenciye kendi ayakları üzerinde durmayı öğretirken bir yandan da gençliğinin en güzel yıllarını geçirebileceği bir ortam sunuyor. Eskişehir'e doğru yola çıkarken valizin içine yalnızca ders kitaplarını koymaya gerek yok. Bir çift rahat ayakkabı, meraklı bir ruh ve keşfetmeye açık bir zihin de mutlaka yerini almalı! Eskişehir, Anadolu'nun ortasında gençliğin enerjisiyle yeniden şekillenen şehirlerden biri. Burayı öğrenci şehri yapan asıl unsur ise üniversiteleri ve bu üniversitelerin şehir hayatıyla kurduğu güçlü bağ. Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başta olmak üzere üniversiteler, yıllardır şehrin sosyal ve kültürel hayatına gençlik enerjisi katıyor. Kampüslerden çıkan öğrenciler kısa sürede şehrin içine karışıyor kafeler, kitapçılar, kültür merkezleri ve sokaklar üniversite hayatının doğal uzantısına dönüşüyor. Yeni öğrenciler için Eskişehir'in en güzel taraflarından biri de şehir hayatının ulaşılabilir olması. Tramvay ağı, yürüyüş yolları ve merkezi bölgelerin birbirine yakınlığı sayesinde şehir, öğrencinin günlük hayatını kolaylaştırıyor.

DERS ÇIKIŞI PORSUK'A

Ders bittiğinde rotayı Porsuk'a çevirmek Eskişehir'de adeta bir öğrenci geleneği. Porsuk Çayı boyunca sıralanan kafeler, köprüler, yürüyüş yolları ve hareketli sokaklar özellikle gençlerin buluşma noktası. Gündüz başka, gece başka güzel. Çayın üzerine yansıyan ışıklar, köprülerden geçen tramvaylar ve kıyıda sohbet eden gençler şehre kendine özgü bir atmosfer kazandırıyor. Porsuk boyunca ilerlediğinizde karşınıza çıkan Adalar bölgesi ise şehrin en hareketli noktalarından. Burada ada aramaya gerek yok Porsuk'u takip etmeniz yeterli.



ADETA AÇIK HAVA MÜZESİ

Şehrin en eski yerleşimlerinden biri olan Odunpazarı, Türklerin bölgeye gelişinden itibaren önemli bir yerleşim merkezi olmuş. Rivayete göre şehre gelenler, yerleşim yerini belirlemek için Porsuk Çayı kıyısına ve bugünkü Odunpazarı çevresine koyun ciğeri asmış. Odunpazarı'ndaki ciğer daha geç bozulunca yerleşim için burası tercih edilmiş. Bugün ise Odunpazarı, restore edilen tarihî evleriyle adeta bir açık hava müzesi. Kıvrımlı sokaklarda yürürken ahşap süslemeleri, cumbaları ve rengârenk çiçeklerle bezeli pencereleriyle klasik Osmanlı evleri karşınıza çıkıyor.



ŞEHİR İÇİNDE KAÇIŞ NOKTASI

Eskişehir'in yeşil alanları da şehir hayatının önemli parçalarından. Kent Park, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı gibi geniş alanlar, öğrencilerin derslerden ve şehir kalabalığından uzaklaşabileceği nefes alma noktaları. Özellikle Sazova'daki masalsı atmosfer, şehrin ortasında bambaşka bir dünyaya açılıyor. Geniş yeşil alanları, göleti ve farklı tematik bölümleriyle park, uzun yürüyüşler yapmak isteyenlerin de uğrak noktası.



GENÇLİK ROTASI

Adalar'dan sonra Kızılcıklı ve Doktorlar Caddesi'ne uzanmak mümkün. Mağazalar, restoranlar, kafeler ve hareketli şehir hayatı bu bölgede buluşuyor. Eskişehir'in genç nüfusu doğal olarak eğlence hayatını da canlı tutuyor. Konserlerden tiyatroya, festivallerden gece mekânlarına kadar yıl boyunca farklı etkinlikler öğrencilerin sosyal hayatına renk katıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör