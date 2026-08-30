Kırmızı lezzetin izinde...

Bazı ürünler vardır sofrada ne kadar sıradan görünürse görünsün aslında bütün mutfağın omurgasını taşır. Domates tam olarak böyle bir lezzet. Kahvaltıda peynirin yanına gelir, salatanın başrolünü üstlenir, tencere yemeklerine renk verir, salçaya dönüşür, kurutulur, sos olur, ekmeğin üzerine sürülür. Anadolu mutfağında domates olmadan eksik kalan çok şey vardır. Ama her domates aynı değildir. Kimi ince kabukludur, kimi etlidir, kimi sulu ve kokuludur, kimi kurutmalık için idealdir. Üstelik domatesin tadı, yetiştiği toprağa ve güneşe göre değişir. Bu yüzden bana sorarsanız iyi domatesin peşine düşmek de başlı başına bir gastronomi yolculuğudur. Bu yaz yolunuz hangi bölgeye düşerse düşsün, pazarlara uğrayın. Domatesi market rafında değil, dalından yeni kopmuş haliyle tanıyın. Çünkü bazen bir şehri en iyi anlatan şey, pazar tezgâhında ikiye kesilmiş mis kokulu bir domatestir.

KOKUSU HAYRAN BIRAKIYOR

Türkiye'de domates denince akla gelen ilk duraklardan biri Çanakkale'dir. Çanakkale domatesi, dolgun yapısı, aroması ve dengeli asitiyle yıllardır çok seviliyor. Yaz aylarında yol kenarlarında, köy pazarlarında ve küçük üretici tezgâhlarında karşılaşacağınız domateslerin kokusu daha uzaktan kendini belli eder. Buraya geldiğinizde domatesi en sade haliyle tadın. Biraz zeytinyağı, biraz deniz tuzu ve yanında beyaz peynir yeter. İyi domatesin üzerinde fazla oynamaya gerek yoktur. Assos'a, Bozcaada'ya ya da Kaz Dağları çevresine gidiyorsanız dönüş yolunda birkaç kilo domates almadan dönmeyin.

EN İYİ SALÇALIK BURADA

Bursa ve çevresi, özellikle salçalık domates üretiminde önemli merkezlerden biridir. Burada domates sadece sofraya dilimlenerek gelmez kazanlarda kaynar, salçaya dönüşür ve kış boyunca yemeklere yazın tadını taşır. Köylerde salça yapım dönemine denk gelirseniz mutlaka izleyin. Domateslerin yıkanması, doğranması, süzülmesi ve güneşte ya da kazanlarda yoğunlaştırılması başlı başına bir mutfak ritüelidir.

EGE'DE BİR BAŞKA LEZZET

Ege'de yaz kahvaltısının yıldızı çoğu zaman domatestir. İzmir'in çevre köylerinde yetişen pembe, iri ya da küçük kokteyl domatesleri, zeytin, tulum peyniri ve zeytinyağıyla birlikte sofraya geldiğinde başka hiçbir şeye ihtiyaç kalmaz. Urla, Seferihisar ve Tire pazarları domatesin farklı çeşitlerini görmek için harika duraklardır.



DOMATESİ BAHARATLA BULUŞTURUN

Hatay mutfağında domates, salatalardan tepsi yemeklerine kadar çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Domates, biber, maydanoz, nar ekşisi ve baharatlarla hazırlanan salatalar, sıcak yaz günlerinde sofraya ferahlık getirir. Hatay'ın pazarlarında dolaşın, domatesin farklı renk ve büyüklükteki çeşitlerini görün. Sonra yerel bir sofrada domatesin zahter, zeytinyağı ve nar ekşisiyle nasıl bambaşka bir lezzete dönüştüğünü keşfedin.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör