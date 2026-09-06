12 bin yıllık sessizliğin çağrısı Karahantepe ve Sayburç

Bazen seyahat etmek yalnızca bir yerden başka bir yere gitmek değildir. İnsanlığın en eski hafızasına dokunmak, binlerce yıl öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir çağrıyı dinlemektir. Şanlıurfa'nın sarı bozkırlarında, Tektek Dağları'nın eteklerinde uzanan Karahantepe tam da böyle bir yolculuk vaat ediyor. Burada modern dünyanın hızından uzaklaşıp insanlık tarihinin en eski sayfalarına doğru bir adım atıyorsunuz. Göbeklitepe'nin yarattığı arkeolojik devrimin ardından Karahantepe'de ortaya çıkarılan buluntular, Neolitik döneme ilişkin bildiklerimizi daha da derinleştiriyor. Binlerce yıl önce insanların taşa biçim verdiği, bir araya geldiği ve ortak ritüeller etrafında buluştuğu bu coğrafya, bugün kültür ve inanç turizminin en dikkat çekici duraklarından biri. Şanlıurfa'nın tarihin sıfır noktası olarak anılan Göbeklitepe ile yakaladığı turizm ivmesi, Taş Tepeler projesi ve Karahantepe'deki yeni keşiflerle farklı bir boyuta taşınıyor. Göbeklitepe'deki sıcak hava balonu turları da deneyim çeşitliliğini artırıyor.

TAŞLARIN ARASINDAKİ GİZEM

Karahantepe'ye geldiğinizde ilk dikkati çeken, T biçimli dikilitaşlar oluyor. Alandaki yüzlerce stel, binlerce yıl önce burada kurulan büyük ritüel mimarisinin izlerini taşıyor. Kayaya oyulmuş özel alanlar, insan başı heykelleri ve üç boyutlu kabartmalarla işlenmiş hayvan figürleri, Karahantepe'nin sıradan bir yerleşim alanından çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Buradaki her taşın üzerinde başka bir hikâye var. Leopar figürleri, insan tasvirleri ve dönemin sanat anlayışını yansıtan kabartmalar, Neolitik insanın yalnızca hayatta kalmaya çalışmadığını inandığını, ürettiğini ve kendisini sanat yoluyla ifade ettiğini anlatıyor. Karahantepe ziyaretinin ardından rotayı Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne çevirin. Müzede yer alan Karahantepe Eserleri Seçkisi, kazılarda ortaya çıkarılan önemli buluntuları yakından görme fırsatı sunuyor. Sırtında leopar taşıyan insan figürü ve gerçeğe yakın üç boyutlu yüz tasvirleri, Neolitik dönemin estetik dünyasını bugünün ziyaretçisine taşıyor. Buradaki eserleri az önce çıktığınız arazide, binlerce yıl önce bulundukları coğrafyada hayal etmek ise deneyimi çok daha etkileyici hale getiriyor.



EYLÜL YOLA ÇIKMANIN TAM ZAMANI

Şanlıurfa'nın yaz sıcağı malum. Bu nedenle açık hava ve arkeolojik alanları kapsayan bir rota için ilkbahar ve sonbahar ayları çok daha konforlu. Özellikle eylül-kasım dönemi, hem yürüyüş hem de bölgeyi keşfetmek için uygun bir zaman. Karahantepe ve Sayburç rotasında rahat tabanlı yürüyüş ayakkabıları, güneş gözlüğü ve şapka ise çantanın olmazsa olmazları. Çünkü bu yolculukta yalnızca bir coğrafyayı değil, insanlığın en eski hikâyelerinden birini adım adım keşfediyorsunuz.



GÖBEKLİTEPE'Yİ ROTADAN ÇIKARMAYIN

Şanlıurfa'ya kadar gelmişken Göbeklitepe'yi görmeden dönmek olmaz. Karahantepe ile birlikte Taş Tepeler ağı içinde değerlendirilen bu eşsiz arkeolojik alan, insanlık tarihinin yerleşik yaşama ve toplumsal örgütlenmeye dair bildiklerini değiştiren en önemli keşiflerden biri. İki alan arasındaki coğrafi yakınlık, Neolitik dönemin bu topraklardaki izlerini birlikte okumak için önemli bir fırsat sunuyor. Bir başka deyişle, Karahantepe'yi anlamanın en iyi yollarından biri Göbeklitepe'yi de rotaya dahil etmek.



TARİHİN GÖLGESİNDE SAYBURÇ

Bir sonraki rota Sayburç. Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sayburç, Doğu Torosların güney eteklerinde, Harran Ovası'nı çevreleyen plato üzerinde yer alıyor. Neolitik döneme uzanan yerleşim, binlerce yıl önce insanların yalnızca barınmakla kalmayıp birlikte yaşadıkları, ürettikleri ve ortak bir kültür oluşturdukları dünyaya dair önemli ipuçları veriyor. Ancak Sayburç'un hikâyesi yalnızca Neolitik dönemle sınırlı değil. Aynı coğrafyada Roma dönemine ait taş ocakları, mağaralar ve sarnıçlar da var. Bu nedenle Sayburç, farklı dönemlerin üst üste biriktiği çok katmanlı bir tarih alanı. Göbeklitepe'nin gölgesinde kalsa da Sayburç'a, Şanlıurfa rotasında mutlaka zaman ayrılmalı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör