Yıkıntılardan özgürlüğe Berlin

Almanya denildiğinde akla çoğu zaman disiplin, sanayi ve gri bir Avrupa ülkesi gelir. Berlin ise bu algıyı baştan aşağı değiştiren bir şehir. Savaşların, yıkımın ve bölünmüşlüğün içinden geçen başkent bugün tasarımın, sanatın, kültürün ve özgürlüğün en renkli adreslerinden biri. Berlin'i gezerken aslında bir şehrin yeniden doğuşuna tanıklık ediyorsunuz. Berlin'i anlamak için önce biraz geçmişe bakmak gerekiyor.

İki dünya savaşının yıkımını yaşayan, ardından Doğu ve Batı olarak ikiye bölünen ve yıllarca bir duvarın gölgesinde yaşayan bu şehir, bugün bütün bu hikâyeyi saklamak yerine günlük hayatının bir parçası haline getirmiş. Bir sokakta savaşın izlerini görürken birkaç dakika sonra modern mimarinin içinde bulabiliyorsunuz kendinizi. Bir meydanda geçmişi düşünürken diğerinde sokak sanatçılarıyla karşılaşıyorsunuz. Berlin'in büyüsü de tam burada başlıyor. Geçmiş ile gelecek yan yana yürüyor.

Berlin'in bu değişimini en iyi anlatan yerlerden biri Potsdamer Platz. Bir zamanlar Avrupa'nın en hareketli meydanlarından biri olan Potsdamer Platz, savaş sırasında neredeyse tamamen yok olmuş. Berlin Duvarı'nın yükselmesiyle ikiye bölünen şehirde meydan da uzun yıllar unutulmuş. Sonra duvar yıkılmış ve Potsdamer Platz adeta yeniden doğmuş.

Bugün gökdelenleri, dev ekranları, mağazaları, restoranları ve modern mimarisiyle Berlin'in en hareketli noktalarından biri. Dünyanın farklı ülkelerinden mimarların imzasını taşıyan yapılar, meydanı adeta çağdaş mimarinin açık hava sergisine dönüştürüyor.

BİR KAPI, İKİ FARKLI DÖNEM

Berlin'in simgesi Brandenburg Kapısı'na geldiğinizde ise şehrin tarihinin ne kadar değiştiğini daha iyi anlıyorsunuz. Bir zamanlar Prusya'nın ihtişamını temsil eden kapı, Berlin Duvarı döneminde bölünmüşlüğün simgelerinden birine dönüşmüş. Duvarın yıkılmasıyla birlikte ise yeniden özgürlüğün ve birleşmenin sembolü olmuş. Bugün önünde dünyanın dört bir yanından gelen turistler fotoğraf çektiriyor. Bir zamanlar geçişin yasak olduğu yerde bugün kalabalıklar özgürce dolaşıyor.

AYAKLARINIZIN ALTINDA SERİLİYOR

Şehrin en etkileyici yapılarından biri ise Berliner Dom yani Berlin Katedrali... Katedralin tarihine baktığınızda ise yalnızca dini bir yapı değil, Berlin'in geçirdiği büyük dönüşümün de tanığı olduğunu görüyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören yapı bugün yeniden ayağa kaldırılmış durumda.

Berlin'in tarih kokan sokaklarından sonra biraz da şehrin bugünkü ritmine karışmak için Alexanderplatz'a gitmek gerekiyor. Mağazalar, restoranlar, kafeler ve insan kalabalığıyla günün her saati hareketli olan meydanın en dikkat çekici yapısı Fernsehturm, yani Televizyon Kulesi. 368 metrelik kule, Berlin'in neredeyse her yerinden görülebiliyor. Yukarı çıktığınızda ise şehir ayaklarınızın altına seriliyor.

BİZİM TARİHİMİZİN DE BİR PARÇASI

Berlin'e kadar gelmişken Müzeler Adası'nı görmeden dönmek olmaz. Spree Nehri üzerindeki ada, birbirinden önemli müzelere ev sahipliği yapıyor ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Neues Museum, Bode Museum, Alte Nationalgalerie ve diğer müzeler başlı başına keşfedilecek dünyalar. Ancak Türk ziyaretçiler için Pergamon Müzesi'nin yeri biraz daha farklı. Anadolu'daki Pergamon Antik Kenti'nden Berlin'e taşınan eserler arasında yer alan Zeus Sunağı, müzenin en dikkat çekici parçalarından.

ŞEHRİN GÖLGESİ: HOLOCAUST ANITI

Berlin'in eğlenceli, renkli ve modern yüzünün hemen yanında tarihin en acı sayfaları da duruyor. Brandenburg Kapısı'na birkaç dakika mesafedeki Holocaust Anıtı, 2 bin 711 beton bloktan oluşuyor. Blokların arasına doğru ilerledikçe zemin alçalıyor, duvarlar yükseliyor ve dışarıdaki şehir giderek görünmez hale geliyor. Bir süre sonra nereden geldiğinizi, nereye gittiğinizi bile unutuyorsunuz. İşte anıtın etkisi de burada...

IŞIKLAR ALTINDA BERLİN

Berlin'in güzelliğini bir de ışıklar altında görmek isteyenler içinse sonbahar ayrı bir anlam taşıyor. Şehrin önemli yapılarının ışık gösterileriyle renklendiği Berlin Işık Festivali, başkentin tarihi binalarını adeta dev bir sanat eserine dönüştürüyor. Siz de hem festivale katılmak hem de şehrin büyüsüne ortak olmak isterseniz AJet'in uygun fiyatlarla sunduğu biletlere bir bakın. AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen'den 14, Ankara Esenboğa'dan 3 olmak üzere Brandenburg Havalimanı'na haftada toplam 17 seferi bulunnuyor.