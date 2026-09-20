Gücün ve zarafetin şehri Paris

Paris denince gözünüzün önüne zarif bir kadın gelir. Tarihçiler adını Galya halkından gelen Parisiilerden aldığını söylese de sanki bu kente gizli bir kadın eli değmiştir. Sanatla iç içe sokakları, tarihi yapıları, köprüleri ve Seine'in iki yakasına yayılan güzellikleriyle Paris, ilk karşılaşmada bile büyüler. Onu tanımanın yolu ise acele etmekten değil, adım adım yürümekten geçer. Paris'in hikâyesine şehrin kurulduğu İle de la Cite yani Şehir Adası'ndan başlayabilirsiniz. Seine'in ortasındaki bu ada, Conciergerie ve Adalet Sarayı'nın yanı sıra şehrin simgesi Notre-Dame'a ev sahipliği yapıyor. İki kulesi, vitrayları, heykelleri ve ünlü su oluklarıyla Notre- Dame, Paris'in en etkileyici yapılarından... Victor Hugo'nun "Notre-Dame de Paris" adlı romanı da katedralin yeniden ilgi görmesinde önemli bir rol oynuyor. Hemen karşıdaki Saint- Louis Adası ise daha sakin. Kafeleri, restoranları ve dondurmacılarıyla kısa bir mola için ideal. Paris'i keşfederken Seine'in köprülerini es geçmeyin. İki yakayı birbirine bağlayan 30'dan fazla köprü, şehrin güzelliğinin ayrılmaz parçası. Pont Neuf ve Mirabeau gibi köprülerde biraz durup nehri seyretmek, Paris'in ruhunu yakalamanın en güzel yollarından biri...

ŞEHRİN EN ÜNLÜSÜ

Sırada Paris'in en ünlü simgesi var: Eyfel Kulesi. 1889 Dünya Fuarı için tasarlanan Eyfel, yapıldığı dönemde büyük tartışmalara yol açmış, hatta bir demir yığını olarak görülmüş. Ancak tamamlandığında bütün eleştiriler yerini hayranlığa bırakmış. Bugün Paris'in 'Demir Kadını' olan Eyfel'in tepesine çıkıp şehri kuşbakışı izlemek olmazsa olmaz. Akşamları ışıklarla parlayan kule ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

SANATLA İÇ İÇE

Şehrin sol yakasında rotayı Pantheon'a çevirebilirsiniz. Bir dönem kilise olarak kullanılan yapı, bugün Victor Hugo, Voltaire, Rousseau ve Marie Curie gibi önemli isimlerin anıt mezarlarını barındırıyor. Ardından Luxembourg Bahçeleri'nde soluklanıp Sorbonne çevresinde kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz. Sanat tutkunlarının durağı ise Orsay Müzesi. Eski bir tren istasyonundan müzeye dönüştürülen yapı, Monet, Renoir, Degas, Van Gogh ve Cezanne gibi ustaların eserleriyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör