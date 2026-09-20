Bağırmak için yola çıkıyoruz

Aylarca "sakin ol", "nefes al", "anda kal", "negatif enerjini bırak" dediler. Yoga yaptık, meditasyon yaptık, buz banyosuna girdik, telefonlarımızı kapattık. Spa'da taşların altında yattık, aromaterapi yağlarıyla barıştık. Meğer bütün bunlardan önce biraz bağırmamız gerekiyormuş! Wellness dünyası sonunda bunu da düşünmüş olacak ki karşımıza yeni ve oldukça sıra dışı bir seyahat trendi çıktı: Rage retreat. Evet, yanlış okumadınız. Sinirlenmeye gidiyoruz. 2026'nın wellness trendleri arasında öne çıkan rage therapy ve rage retreat konseptleri, bastırılmış öfkeyi güvenli ve kontrollü ortamlarda dışa vurmayı amaçlıyor. Bunun yolu kimi zaman bağırmaktan, kimi zaman eski tabakları parçalamaktan, kimi zaman da fiziksel aktivitelerle enerjiyi boşaltmaktan geçiyor.

ÖFKEYİ DE ALIP GİDİYORUZ

Rage retreat fikrinin arkasında aslında oldukça tanıdık bir modern hayat hikâyesi var. Bitmeyen e-postalar, trafik, bildirimler, toplantılar, erken kalkmalar, geç yatmalar, sürekli ulaşılabilir olmak... Öfkenizi alıp gideceğiniz rotaların ortak noktası ise oldukça basit: Modern hayatın üzerimizde biriktirdiği yüklerden biraz olsun uzaklaşmak. Kimi bağırarak rahatlıyor, kimi bir tabağı kırarak, kimi saunada terleyerek, kimi de kilometrelerce yürüyerek... Seyahat artık yalnızca "Nerede dinlenebilirim?" sorusuna cevap aramıyor. Bazen soru şu oluyor: "Üzerimde birikenleri nerede bırakabilirim?" Cevap ise her yerde farklı. Tokyo'da birkaç tabak, Los Angeles'ta biraz kaos, Finlandiya'da bir sauna, İskoçya'da sert bir rüzgâr... Anlaşılan o ki wellness dünyası sonunda şunu da kabul etti: Her zaman sakinleşmek zorunda değiliz. Bazen önce içimizdekini dışarı atmamız gerekiyor.



İSKOÇYA: RÜZGÂRA BIRAK

İskoçya'nın uzak ve dramatik coğrafyası, "Biraz yalnız kalayım" diyenler için zaten doğal bir terapi odası gibi. Burada illa profesyonel bir rage retreat'e katılmak gerekmiyor. Highlands'te uzun bir yürüyüş... Deniz kenarında rüzgâra karşı saatlerce durmak... Uzak bir adaya gidip birkaç gün geçirmek... Ve en güzeli, kimseye açıklama yapmak zorunda olmamak. Yani burada öfkeyi tabaklara değil, belki biraz rüzgâra bırakıyoruz.



TOKYO: ÖFKEYİ KIRÖFKEYİ

Rage room konseptinin ilk örneklerinin Tokyo'da ortaya çıkması çok da şaşırtıcı değil. Japonya'nın yoğun çalışma kültürü ve büyük şehir hayatının baskısı, insanların stres atabilecekleri kontrollü alanlara ilgiyi artırdı. Tokyo'da yapılacaklar listesinin başına bu kez klasik tapınakların ve alışveriş caddelerinin yanına biraz daha sıra dışı bir deneyim koyuyoruz: Rage room. Koruyucu ekipmanları giyiyorsunuz. Önünüze tabaklar, bardaklar veya kırılabilir objeler geliyor. Sonra birkaç dakika boyunca içinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz. Çat! Pat! Önce rage, sonra zen.



LOS ANGELES: BİRAZ KAOS

Los Angeles bu trend için fazlasıyla hazır. Şehirde rage room'lar giderek çoğalırken bazı mekânlar deneyimi adeta bir imha oturumuna dönüştürüyor. Koruyucu tulum, eldiven ve yüz siperliğini takıp özel odalarda kır-ı labilir objeleri parçalıyorsunuz. Yüksek sesli müzik, graffiti kaplı duvarlar, koruyucu kask ve parçalanmayı bekleyen bardaklar... Sonra? Los Angeles'ın diğer yüzüne geçiyoruz. Runyon Canyon'da yürüyüş, okyanus kenarında gün batımı ve bolca temiz hava... Rage retreat'in öneml i bir kuralı var: Öfkeyi boşalt ama tatili mahvetme.



FİNLANDİYA: SAUNADA ERİT

Finlandiya, rage retreat'in tam tersinden giderek aynı yere varıyor: Sinir sistemini resetlemek. Burada öfkenizi tabaklara yöneltmek yerine saunaya giriyorsunuz. 70-90 derece sıcaklık, sessizlik, buhar... Sonra buz gibi göl. Daha da güzeli, Helsinki'den çıkıp göl bölgesindeki bir mökkiye yerleşmek. Küçük bir kulübe, orman, göl, sauna... Finlandiya'nın meşhur "kulübe + sauna + göl" üçlüsü öfkeyi yavaşlayarak bırakmanın yolu. Bazen insanın sinirini gerçekten bozan şeyin ne olduğunu anlamanın en iyi yolu da bir süre hiçbir şey yapmamak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör