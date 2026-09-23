A.B.İ. 22. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Senin yanında zaman, benim için hep duruyor zaten..." | Video
23 Eylül 2026 12:04
Atv ekranlarında ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşan, yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın’ın kaleme aldığı “A.B.İ.”, dün akşam yirmi birinci bölümüyle ekrana geldi. Bölümün ardından yayınlanan 22. Bölüm Fragmanı yine nefesleri kesti.
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