Video ABİ A.B.İ. 22. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Senin yanında zaman, benim için hep duruyor zaten...' | Video
A.B.İ. 22. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

A.B.İ. 22. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Senin yanında zaman, benim için hep duruyor zaten..." | Video

23 Eylül 2026 12:04

Atv ekranlarında ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşan, yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın’ın kaleme aldığı “A.B.İ.”, dün akşam yirmi birinci bölümüyle ekrana geldi. Bölümün ardından yayınlanan 22. Bölüm Fragmanı yine nefesleri kesti.

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