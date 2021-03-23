Koronavirüs aşısı ile ilgili çok çarpıcı rapor! Darkweb'de sahte aşı ve sahte aşı sertifikası satışı!

Koronavirüs aşısı için yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından pek çok şirket aşı satışına, sınırlı sayıda ülke de aşılama çalışmalarına başladı. Ancak, aşı konusundaki Siber güvenlik firması Check Point Software'deki güvenlik araştırmacıları, AstraZeneca ve Johnson & Johnson gibi çeşitli markaların Covid-19 aşıları için doz başına 1.000 dolara kadar para istendiğini ve her biri 200 dolarlık en az 20 aşı sertifikası tespit ettiklerini söyledi.

Dark web, internetin, siber suçluların kredi kartı numaraları ve uyuşturuculardan siber silahlara ve şimdi de görünüşe göre koronavirüsle ilgili ürünlere kadar yasadışı materyalleri sattığı ve satın aldığı arama motorları tarafından tespit edilmeyen bir parçası olarak biliniyor.

Check Point sözcüsü yaptığı açıklamada, aşıların gerçek olup olmadığının belirsiz olduğunu söyledi, ancak ambalaj ve tıbbi sertifikaların resimlerinden "bunların meşru göründüğünü" söyledi. Rapora göre, dark web'deki aşı reklamları son üç ayda %300 arttı.

Bu arada, aşı sertifikaları - veya aşı kartları - sipariş üzerine oluşturuluyor ve yazdırılıyor; alıcı, sertifika üzerinde istediği adı ve tarihleri verdikten sonra satıcı, tarafından teslim ediliyor.

Sahte ürünler, uçağa binmesi, sınırları aşması, yeni bir işe başlaması veya birinin aşı kanıtı vermesini gerektirebilecek diğer faaliyetlere ihtiyacı olan kişilere pazarlanıyor..