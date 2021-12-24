ABD'de buz tutan yolda zincirleme kaza: 40 araç birbirine girdi | Video

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde buz tutan yolda meydana gelen zincirleme kazaya 40 araç karıştı. Yol, çift yönlü trafiğe kapatıldı.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Eyalet Devriyesi tarafından yapılan açıklama göre sabaha karşı Menomonie ile Black River Falls arasındaki karayolunun buz tutmasıyla kontrolden çıkan tır, 2 araca çarptı. Kazanın ardından yangın çıkarken, buz pistine dönen yolda arkadan gelen araçlar da kazaya karıştı. Wisconsin Eyalet Devriyesi, I-94 yolunda meydana gelen ve 40 aracın karıştığı kazanın ardından karayolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığını duyurdu. Ölen ya da ciddi şekilde yara alan olmazken, başlayan kurtarma ve temizleme çalışmaları sürüyor.