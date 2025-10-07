Video Dünya ABD’de helikopter düştü: 3 yaralı | Video
ABD'de helikopter düştü: 3 yaralı | Video

ABD'de helikopter düştü: 3 yaralı | Video

07.10.2025 | 10:45

ABD’nin California eyaletinin başkenti Sacramento’da yerel saatle 19.00 sıralarında otoyola düşen helikopterdeki pilot, hemşire ve sağlık görevlisi ağır yaralandı.

ABD'nin California eyaletinde helikopter kazası yaşandı. Eyaletin başkenti Sacramento'da bir helikopter yerel saatle 19.00 sıralarında otoyola düştü. Sacramento İtfaiye Departmanı'na göre, REACH Hava Tıbbi Hizmetleri adına kayıtlı helikopterdeki pilot, hemşire ve sağlık görevlisi ağır yaralandı.
Sacramento İtfaiye Kaptanı Justin Sylvia, helikopterde bulunan bir kişinin helikopterin altında sıkıştıktan sonra kurtarıldığını söylerken, "Hemen çevredeki sivillerin yardımını sağladık. Helikopterin bir kısmını kaldırarak yaralıyı çıkarmayı başardık" dedi.

REACH tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ise "Olatın detaylarını ve olayda yer alan REACH ekibinin durumunu belirleme sürecindeyiz. Hepsi bölgedeki hastanelere götürüldü. Topluluğumuzdan gelen ilgi ve destek için minnettarız. Uygun olduğunda güncellemeleri paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı.

California Otoyol Devriyesi Sözcüsü Michael Harper da gazetecilere yaptığı açıklamada, doğu yönündeki şeritlerin geçici olarak tamamen kapatıldığını ve yolun uzun bir süre kapalı kalacağını söyledi.

