ABD’de hortum: 3 kişi hayatını kaybetti! | Video

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ABD’nin Louisiana eyaletinde çıkan hortumlar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Nebraska, Wyoming, Güney Dakota ve Minnesota'da yaklaşık 500 bin kişinin kar fırtınası uyarısı altında olduğu belirtildi. Louisiana, Mississippi, Alabama ve Florida'nın bazı bölgeleri dahil olmak üzere Körfez kıyılarında şiddetli fırtınalar bekleniyor.