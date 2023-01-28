ABD'de polis şiddeti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Genç adamı defalarca döverek öldürdüler! | Video
ABD'nin Tennessee eyaletinde 7 Ocak’ta polisler tarafından trafikte durdurularak dövülen ve aldığı yaralar sonucu kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'un darp edildiği anların görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.
DEFALARCA "ANNE" DİYE BAĞIRDI
Siyahi genç 5 polisin şiddetine maruz kalırken, birinin Nichols'a "Seni copla döveceğim. Bana lanet olası ellerini ver" dediği duyuluyor. İki polisin yerdeyken Nichols'a feci şekilde vurduğu kameraya yansırken, siyahi gencin "Anne" diye bağırdığı görülüyor. Polisin hiçbir şekilde direnmeyen Tire Nichols'a acımasızca en az 9 kez vurduğu görülüyor. Dakikalarca şiddete maruz kalan gencin bir süre sonra kendinden geçtiği kameraya yansıyor. Olay yerine iki sağlık personeli gelirken, bir kişinin "Ambulansın gelmesi biraz uzun sürecek" dediği duyuluyor. Sağlık görevlilerinin yerel saatle 20.41'de gelmesinin ardından ambulans ise 21.02'de kameranın görüş alanına giriyor. Dakikalarca dövülen siyahi genç 21 dakika ambulans bekliyor. Polisin dakikalarca dövdüğü siyahi genç, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybediyor.
5 POLİS GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLDİ
Nichols'un annesi RowVaughn Wells, 4 yaşında bir erkek çocuk babası olan oğlu Nichols'un şiddet gördüğü anlarda evden sadece 70 metre uzakta olduğunu söyledi. RowVaughn Wells, "Hiçbir anne, benim çocuğumu kaybettiğim şekilde çocuğunu kaybetmemeli, şu anda yaşadığım şeyi yaşamamalı, hiçbir anne çocuğunu kaybetmemeli" dedi. Siyahi gencin ölümüne yol açan polis Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin ve Justin Smith gözaltına alınırken, daha sonra kefaretle serbest bırakıldı. Görevlerinden ihraç edilen polisler, "ikinci derece cinayet, nitelikli saldırı, nitelikli adam kaçırma, görevi kötüye kullanmayla" suçlanıyor.
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