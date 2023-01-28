Video Dünya ABD'de polis şiddeti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Genç adamı defalarca döverek öldürdüler! | Video
ABD'de polis şiddeti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Genç adamı defalarca döverek öldürdüler! | Video

ABD'de polis şiddeti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Genç adamı defalarca döverek öldürdüler! | Video

28.01.2023 | 13:19

ABD'nin Tennessee eyaletinde 7 Ocak’ta polisler tarafından trafikte durdurularak dövülen ve aldığı yaralar sonucu kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'un darp edildiği anların görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

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ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols'un 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurulup feci şekilde dövüldüğü anların görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan ilk görüntüye göre polislerden birinin ilk olarak Nichols'un aracına yaklaşarak durduğu ve silahını çekerek arabadan indiği görülüyor. Diğer polis ise Nichols'a küfrederek aracından inmesini söylüyor. Polisler Nichols'u araçtan çıkarırken, bir polisin "yere yat" dediği duyuluyor. Nichols ise, "Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece eve gitmeye çalışıyorum. Tamam, yerdeyim" şeklinde yanıt veriyor. Polisin siyahi gence uzanması için tehditte bulunup küfrederek, "Ben kırmadan ellerini arkana koy" dediği duyuluyor. Nichols'un ise "Siz şu anda çok şey yapıyorsunuz. Yerdeyim" diyerek çaresiz kaldığı görülüyor. Bu sırada boğuşma başlarken, Nichols'un kaçtığı, polisin şok tabancası kullandığı ve kovalamacanın başladığı görülüyor. 7 dakika sonra diğer polisler telsizden Nichols'u gördüklerini söylüyor ve siayhi genci yaya olarak takip etmeye başlıyor. Daha sonra yakalanan gencin üzerinde 2 polisin olduğu görülürken, Nichols'un konuşmaya çalıştığı, polislerden birinin "kapa çeneni" dediği duyuluyor.

DEFALARCA "ANNE" DİYE BAĞIRDI
Siyahi genç 5 polisin şiddetine maruz kalırken, birinin Nichols'a "Seni copla döveceğim. Bana lanet olası ellerini ver" dediği duyuluyor. İki polisin yerdeyken Nichols'a feci şekilde vurduğu kameraya yansırken, siyahi gencin "Anne" diye bağırdığı görülüyor. Polisin hiçbir şekilde direnmeyen Tire Nichols'a acımasızca en az 9 kez vurduğu görülüyor. Dakikalarca şiddete maruz kalan gencin bir süre sonra kendinden geçtiği kameraya yansıyor. Olay yerine iki sağlık personeli gelirken, bir kişinin "Ambulansın gelmesi biraz uzun sürecek" dediği duyuluyor. Sağlık görevlilerinin yerel saatle 20.41'de gelmesinin ardından ambulans ise 21.02'de kameranın görüş alanına giriyor. Dakikalarca dövülen siyahi genç 21 dakika ambulans bekliyor. Polisin dakikalarca dövdüğü siyahi genç, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybediyor.

5 POLİS GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLDİ
Nichols'un annesi RowVaughn Wells, 4 yaşında bir erkek çocuk babası olan oğlu Nichols'un şiddet gördüğü anlarda evden sadece 70 metre uzakta olduğunu söyledi. RowVaughn Wells, "Hiçbir anne, benim çocuğumu kaybettiğim şekilde çocuğunu kaybetmemeli, şu anda yaşadığım şeyi yaşamamalı, hiçbir anne çocuğunu kaybetmemeli" dedi. Siyahi gencin ölümüne yol açan polis Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin ve Justin Smith gözaltına alınırken, daha sonra kefaretle serbest bırakıldı. Görevlerinden ihraç edilen polisler, "ikinci derece cinayet, nitelikli saldırı, nitelikli adam kaçırma, görevi kötüye kullanmayla" suçlanıyor.

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