Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan’ın politikasına açık övgü: Herkese karşı güçlü durdu!

Türkiye’de devam eden seçim süreci, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Türk halkının 14 Mayıs’ta sandıkta verdiği karar başta Batı medyası olmak üzere tüm dünyanın gündemine otururken Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır elde ettiği galibiyetleri siyasi analizlere de konu oluyor. Son olarak Alman devlet kanalı ZDF’de yayınlanan bir tartışma programında Başkan Erdoğan’ın siyasi duruşuna ve seçmenin desteğine dair çarpıcı ifadeler kullanıldı.