Video Dünya Almanya'da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı | Video
Almanya'da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı | Video

Almanya'da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı | Video

02.02.2024 | 16:07

Almanya'da havalimanı çalışanlarının ardından bu kez şehir içi toplu taşıma çalışanları greve gitti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Almanya'da grev dalgası büyüyor. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile toplu taşıma şirketleri arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Ülke genelinde 130 toplu taşıma şirketinden yaklaşık 90 bin çalışan sendikanın çağrısıyla greve gitti. Bir gün sürecek grevde toplu taşıma çalışanları, çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etti. Bavyera hariç 15 federal eyaletteki 80'den fazla kentte otobüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçları kontak kapattı. Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar, grevden olumsuz etkiledi. Caddelerde artan araç sayısı nedeniyle şehir içi trafiğinde tıkanmalar yaşandı.

GREV SÜRESİ FARKLI
Toplu taşıma çalışanlarının grevi her eyalette ve kentte farklı şekilde uygulanıyor. Bazı eyaletlerde grev tüm gün devam ederken, bazılarında yarım gün veya daha kısa süreler için greve edildi. Başkent Berlin de toplu taşıma grevinden en çok etkilenen şehirler arasında yer aldı. Berlin/Brandenburg bölgesinin Brandenburg tarafında grev kararı tüm gün için alınırken, Berlin'de ise yerel saatle 03.00 ile 10.00 arasında 7 saatlik süreyle greve gidildi. Berlin'de otobüs, metro ve tramvay duraklarında greve dair bilgilendirici ilanlar asıldı. Işıklı tabelalarla grevin sona ereceği saat duyuruldu. Başkentte özellikle çalışanlar ve öğrenciler grev nedeniyle sıkıntı yaşadı. Toplu taşıma araçları çalışmayınca veliler çocuklarını okullarına kadar bırakmak zorunda kaldı. Çalışanların bazıları iş yerine zamanında yetişebilmek için bisiklet veya elektrikli scooter kullanırken, bazıları da taksileri tercih etti. Şehir içi banliyö treni olan S-Bahn, demiryolu şirketi Deutsche Bahn'a ait olduğu için greve katılmadı. S-Bahn'ın çalışması, şehir trafiğini az da olsa rahatlattı.
Berlin'de grevin 10.00'da sona ermesiyle öğle saatlerine doğru şehir içi trafiği normal seyrine döndü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Almanya’da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı | Video 03:25
Almanya'da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı | Video 02.02.2024 | 16:07
Kırgızistan’da enerji santralinde patlama: 5 yaralı | Video 00:49
Kırgızistan’da enerji santralinde patlama: 5 yaralı | Video 02.02.2024 | 12:56
Florida’da tek motorlu uçak mobil evin üzerine düştü | Video 00:19
Florida'da tek motorlu uçak mobil evin üzerine düştü | Video 02.02.2024 | 11:49
Kenya’da yeniden dolum tesisinde dev patlama | Video 01:04
Kenya’da yeniden dolum tesisinde dev patlama | Video 02.02.2024 | 10:55
Katil İsrail’den akılalmaz yöntem! Sivilleri zincirleyip canlı kalkan yaptılar | Video 06:32
Katil İsrail’den akılalmaz yöntem! Sivilleri zincirleyip canlı kalkan yaptılar | Video 02.02.2024 | 09:56
Gazze’de ezanlar enkaza dönen camilerde okunmaya devam ediyor | Video 04:11
Gazze’de ezanlar enkaza dönen camilerde okunmaya devam ediyor | Video 01.02.2024 | 13:04
ABD’de havalimanı arazisinde hangar çöktü: 3 kişi öldü | Video 00:59
ABD’de havalimanı arazisinde hangar çöktü: 3 kişi öldü | Video 01.02.2024 | 12:22
Avrupalı çiftçiler, protesto ettikleri AB’ye seslerini duyurmaya çalışıyor | Video 01:21
Avrupalı çiftçiler, protesto ettikleri AB'ye seslerini duyurmaya çalışıyor | Video 01.02.2024 | 12:26
ABD’de havalimanı arazisinde inşaat halindeki hangar çöktü: 3 ölü | Video 00:59
ABD’de havalimanı arazisinde inşaat halindeki hangar çöktü: 3 ölü | Video 01.02.2024 | 12:07
Belçika’da çiftçilerin protestoları devam ediyor | Video 08:39
Belçika'da çiftçilerin protestoları devam ediyor | Video 01.02.2024 | 10:37
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 tonluk kargo gönderdi | Video 06:22
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 tonluk kargo gönderdi | Video 31.01.2024 | 08:31
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan soruları cevapladı 14:33
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan soruları cevapladı 29.01.2024 | 11:46
İsrail’den Han Yunus’taki mahallelere saldırı | Video 00:18
İsrail'den Han Yunus’taki mahallelere saldırı | Video 28.01.2024 | 12:24
Hamas, İsrailli rehinelerin videosunu yayınladı 04:54
Hamas, İsrailli rehinelerin videosunu yayınladı 27.01.2024 | 12:54
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye F-16 satışını onayladı | Video 01:10
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladı | Video 27.01.2024 | 11:12
Rusya Belgorod’da düşen uçağın son görüntülerini yayınladı | Video 01:48
Rusya Belgorod'da düşen uçağın son görüntülerini yayınladı | Video 27.01.2024 | 10:25
ABD’de motosiklet kazasında hayatını kaybeden uzay mühendisi toprağa verildi | Video 01:38
ABD'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden uzay mühendisi toprağa verildi | Video 26.01.2024 | 16:00
Lahey’de tarihi an! Katil İsrail ilk kez soykırımla yargılanacak | Video 40:30
Lahey'de tarihi an! Katil İsrail ilk kez soykırımla yargılanacak | Video 26.01.2024 | 15:56
Stoltenberg’den Başkan Erdoğan’a teşekkür | Video 04:42
Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 26.01.2024 | 15:39
Güney Koreli milletvekiline taşlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:52
Güney Koreli milletvekiline taşlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.01.2024 | 14:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA