Video Dünya Annesi öldürülen Yemenli çocuğun yürek yakan feryadı | Video

Annesi öldürülen Yemenli çocuğun yürek yakan feryadı | Video

Annesi öldürülen Yemenli çocuğun yürek yakan feryadı | Video
25.12.2020 | 16:02

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Yemen’de Husi milislerinin güvenlik güçleri, baskın yaptıkları evde hamile kadını 4 çocuğunun gözleri önünde öldürdü. Çocukların annesinin mezarındaki feryadı yürek yaktı.

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Yemen'in Ibb kentinde Husi milislerinin silahlı güvenlik güçleri, Muhammed Moqbel El-Oshari isimli bir şahsın evine henüz bilinmeyen bir nedenle baskın yaptı. El-Oshari'yi evde bulamayan silahlı saldırganlar, eşi Ahlam El-Oshari'ye ve çocuklarına saldırdı. Hamile kadına 4 çocuğunun önünde dakikalarca şiddet uygulayan saldırganlar, çocukları da dövdü. 29 yaşındaki Ahlam El-Oshari vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler nedeniyle hastanede hayatını kaybetti.

El-Oshari'nin bedeni bugün toprağa verildi. Cenazede El-Oshari'nin çocukları, annenin mezarı başında bağırıp ağlayarak, gözlerinin önünde öldürülen annelerine seslerini duyurmaya çalıştı. Küçük çocukların acı dolu feryatları yürek yaktı.

"HAMİLE BİR KADINI KASITLI OLARAK ÖLDÜRMEK VE 4 ÇOCUĞA ŞİDDET UYGULAMAK VAHŞETTİR"
Taiz İnsan Hakları Merkezi (HRC), Husi milislerinin güvenlik güçleri tarafından sabaha karşı işlenen bu acımasız cinayeti, uluslararası kanunların ve insan haklarının ihlali olduğunu söyleyerek, olayı şiddetle kınadıklarını duyurdu. İran destekli Husi milislerinin güvenlik güçleri tarafından işlenen suç sayısındaki artışa dikkat çeken HRC, Husilerin kontrolündeki bölgelerde temel hak ve özgürlüklerin yok olmanın eşiğinde olduğunu belirtti. HRC, hamile bir kadının kasıtlı olarak öldürülmesi ve 4 çocuğuna şiddet uygulanmasının vahşet olduğunu söyleyerek, suçluların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesi ve insan haklarına yönelik saldırıların durdurulması için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile BM Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Temsilcisi'ne çağrıda bulundu.

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