Video Dünya Arjantin'de su seviyesi yükseldi, ev saniyeler içinde çöktü | Video

Arjantin'de su seviyesi yükseldi, ev saniyeler içinde çöktü | Video

Arjantin'de su seviyesi yükseldi, ev saniyeler içinde çöktü | Video
29.07.2021 | 16:36

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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te deniz kenarında bulunan bir ev, su seviyesinin yükselmesinin ardından saniyeler içinde çöktü.

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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te deniz kenarında bulunan 2 katlı bir ev, yükselen su seviyesinin ardından suya gömüldü. Evin temelinin, su seviyesindeki artışın ardından zarar gördüğü belirtilirken, evin çöktüğü anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Ev sakininin olay sırasında içeride olmadığı aktarıldı.

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