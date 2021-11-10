Video Dünya Avustralya’nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı böyle yakalandı | Video
Avustralya’nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı böyle yakalandı | Video

Avustralya’nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı böyle yakalandı | Video

10.11.2021 | 14:32

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Avustralya’nın Pablo Escobar'ı olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı Mostafa Baluch, Yeni Güney Galler ile Queensland eyalet sınırını geçtiği kamyondaki nakliye konteynerinin içindeki otomobilde yakalanarak gözaltına alındı.

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Uyuşturucu kullanımının her geçen gün arttığı Avustralya'da güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda Yeni Güney Galler (NSW), Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyalet polislerinin dahil olduğu geniş kapsamlı operasyon sonucu Avustralya'nın aranan listesinin başında yer alan uyuşturucu kaçakçısı Mostafa Baluch, yakayı ele verdi. 17 gün süren operasyon sonucunda 33 yaşındaki Baluch'un Yeni Güney Galler ile Queensland sınırında yakalandığı öğrenildi.

NAKLİYE KONTEYNERİNİN İÇİNDEKİ OTOMOBİLDE YAKALANDI
Yeni Güney Galler polisi tarafından yapılan açıklamada, Baluch'un bir kamyondaki nakliye konteynerinin içinde bulunan otomobilin bagajında yakalandığı belirtildi. Ülkede 25 Ekim'den bu yana arandığı vurgulanan Baluch'un Yeni Güney Galler'e 900 kilogram kokain maddesi sokmakla suçlandığı, ortadan kaybolmadan önce kefaletle serbest bırakıldığı hatırlatıldı. Gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin söz konusu nakliye konteynerini durdurduğu, kilidi açık vaziyette bulunan konteynerin içindeki otomobilin bagajında aranan şahsın bulunduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta iki ayrı noktaya düzenlenen baskınlarda 250 bin dolar nakit para, 200 gram kokain, cep telefonu, para sayma makineleri ve 458 gram "bilinmeyen bir madde" ele geçirilmişti. Ayrıca Mostafa Baluch'un 4 milyon dolar değerindeki evine de el konulduğu belirtildi. Ekvador'dan Avustralya'ya kokain ithal etme girişimi olduğu iddiasıyla suçlanan Baluch'un Nisan ayında Ekvador açıklarında seyahat eden bir gemide ele geçirilen ve piyasa değeri 270 milyon dolar olan kokain operasyonuyla ilişkisi olduğu belirtiliyor.

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