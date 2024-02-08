Azerbaycan halkı Aliyev'in galibiyetini kutluyor | Video
Azerbaycan'da mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması Bakü sokaklarında kutlandı.
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