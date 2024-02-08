Azerbaycan halkı Aliyev'in galibiyetini kutluyor | Video 08.02.2024 | 06:15 Azerbaycan'da mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması Bakü sokaklarında kutlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Azerbaycan'da resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kutlamalar başladı. İlham Aliyev'in başkanlığını yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), İlham Aliyev'in resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 92,10 oyla elde ettiği seçim galibiyetini kutladı. Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen kutlamalar Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nin önünde düzenlenen konserle devam etti.