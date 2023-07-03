Video Dünya Beatriz Kasırgası Meksika’yı vurdu: 1 ölü | Video
Beatriz Kasırgası Meksika’yı vurdu: 1 ölü | Video

Beatriz Kasırgası Meksika’yı vurdu: 1 ölü | Video

03.07.2023 | 08:31

Meksika’nın batısını vuran Beatriz Kasırgası şiddetli yağış ve sele neden olurken, 1 kişi hayatını kaybetti.

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Büyük Okyanus kıyılarında oluşan Beatriz Kasırgası, Meksika'nın batısını vurdu. Kasırgadan en çok etkilenen Mazatlan şehrinde kasırga nedeniyle şiddetli yağış yaşandı. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte, ulaşım felç olurken, sahilde sörf yapan 1 kişinin boğulduğu bildirildi. Görgü tanıkları, yaklaşık 25 yaşlarındaki bir adamın fırtına sırasında sahilde sörf yapmak istediğini ancak yüksek dalgalar ve rüzgarın etkisiyle boğulduğunu söyledi.
Mazatlan Belediyesi Sivil Koruma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle çok sayıda aracın sel sularında mahsur kaldığı bildirilirken, şehir içi otobüste mahsur kalan 30 vatandaşın ekipler tarafından kurtarıldığı aktarıldı.

Kasırga ülkenin orta kesimlerinde etkili oldu. Queretaro şehrinde yetkililer yağışların neredeyse tüm şehri kaplayan bir sele yol açtığını ve bazı yollarda hasar meydana geldiğini açıkladı. Hidalgo eyaletinin Tizayuca şehrinde ise yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 105 evin sular altında kaldığı ifade edildi.

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), Beatriz Kasırgası'nın gücünü kaybettiğini ve önümüzdeki saatlerden itibaren etkisini kaybedeceğini duyurdu.

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