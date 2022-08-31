Video Dünya Biden: "Saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım" | Video
Biden:

Biden: "Saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım" | Video

31.08.2022 | 08:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Biden: Saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım | Video 08:15
Biden: "Saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım" | Video 31.08.2022 | 08:36
Kızının eski sevgilisi evine zorla girmeye çalışınca vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 04:32
Kızının eski sevgilisi evine zorla girmeye çalışınca vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 30.08.2022 | 16:13
İsrail güçleri, Filistin’in Nablus kentine saldırdı: 25 yaralı | Video 01:59
İsrail güçleri, Filistin'in Nablus kentine saldırdı: 25 yaralı | Video 30.08.2022 | 15:05
Bağdat’taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü | Video 06:36
Bağdat’taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü | Video 30.08.2022 | 11:34
Bağdat’taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü | Video 06:36
Bağdat’taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü | Video 30.08.2022 | 11:09
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı bin 136’ya yükseldi | Video 01:33
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi | Video 30.08.2022 | 09:35
SON DAKİKA: Irak karıştı! Sadr grubu sokağa indi! En az 13 ölü | Video 01:29
SON DAKİKA: Irak karıştı! Sadr grubu sokağa indi! En az 13 ölü | Video 30.08.2022 | 09:23
Çavuşoğlu’ndan moderatöre Türkiye uyarısı | Video 00:57
Çavuşoğlu'ndan moderatöre "Türkiye" uyarısı | Video 30.08.2022 | 09:00
İsrailli yerleşimciden araçta çocukları bulunan Filistinli aileye palalı saldırı | Video 00:29
İsrailli yerleşimciden araçta çocukları bulunan Filistinli aileye palalı saldırı | Video 30.08.2022 | 08:50
ABD’de havuzda nöbet geçiren kadını oğlu kurtardı | Video 00:52
ABD'de havuzda nöbet geçiren kadını oğlu kurtardı | Video 29.08.2022 | 13:30
Pakistan Başbakanı Şerif, afetzedelere helikopterden yardım malzemesi dağıttı | Video 02:06
Pakistan Başbakanı Şerif, afetzedelere helikopterden yardım malzemesi dağıttı | Video 29.08.2022 | 13:44
Pakistan’daki sel felaketinden ürkütücü görüntüler | Video 00:58
Pakistan'daki sel felaketinden ürkütücü görüntüler | Video 29.08.2022 | 09:49
MSB: İnsani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan’a ulaştı | Video 00:56
MSB: "İnsani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan’a ulaştı" | Video 29.08.2022 | 09:07
Savaşta taraf değiştirmişti! Askyar Laishev bombalı suikastın hedefi oldu | Video 00:29
Savaşta taraf değiştirmişti! Askyar Laishev bombalı suikastın hedefi oldu | Video 28.08.2022 | 14:21
İngiltere’de tüyler ürperten olay! Evdeki hayaletler benimle konuştu | Video 00:39
İngiltere'de tüyler ürperten olay! "Evdeki hayaletler benimle konuştu" | Video 28.08.2022 | 11:24
Laçın’da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi | Video 00:15
Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi | Video 27.08.2022 | 16:54
Sırbistan LGBTİ’ye karşı ayaklanmıştı: Cumhurbaşkanından flaş karar! O etkinlik yasaklandı | Video 00:29
Sırbistan LGBTİ'ye karşı ayaklanmıştı: Cumhurbaşkanından flaş karar! O etkinlik yasaklandı | Video 27.08.2022 | 15:55
İzlanda radyosu Başkan Erdoğan’ın söylediği şarkıyı çaldı | Video 00:31
İzlanda radyosu Başkan Erdoğan'ın söylediği şarkıyı çaldı | Video 26.08.2022 | 16:41
Pakistan’da sel nedeniyle acil durum ilan edildi | Video 01:31
Pakistan'da sel nedeniyle acil durum ilan edildi | Video 26.08.2022 | 12:54
Azerbaycan ordusu kontrol altına aldığı Laçın’da bayrak dalgalandırdı | Video 01:03
Azerbaycan ordusu kontrol altına aldığı Laçın'da bayrak dalgalandırdı | Video 26.08.2022 | 12:57

ABD Başkanı Joe Biden, "Daha Güvenli Amerika Planı" hakkında yaptığı açıklamada, ABD'de saldırı silahlarını yasaklamaya kararlı olduğunu söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Pensilvanya'da yaptığı bir konuşmada, ülke genelinde silahlı suçların azaltılması ve şiddetin önlenmesi için hazırlanan "Daha Güvenli Amerika Planı" hakkında açıklamalarda bulundu. ABD halkının ülkede meydana gelen silahlı şiddet olaylarından endişe duyduğunu söyleyen Biden yaptığı konuşmada, 1994 yılında ABD senatosunda görev yaptığı sıradaki saldırı silahları yasağına atıfta bulunarak, ABD'de bu silahları yeniden yasaklamaya kararlı olduğunu söyledi. Biden, "Bu ülkede saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım. Daha önce bir kez yaptım ve tekrar yapacağım" dedi.

Saldırı silahlarını yasaklamayı istediğini söyleyen Biden, "Silahlar Amerika'da çocukların bir numaralı katilidir. Çok fazla sayıda çocuk silahlar nedeniyle ölüyor. Bu ülkede, Amerika sokaklarında her gün katliam oluyor." şeklinde konuştu.

Biden, Daha Güvenli Amerika Planı doğrultusunda polise finansman sağlanması için çağrıda bulunarak, "Bu ülkede kamu güvenliği söz konusu olduğunda, cevap polisi finanse etmektir. Bizi korumak, psikolog olmak, sosyolog olmak gibi onlardan her şeyi yapmalarını bekliyoruz. Onlara ihtiyaçları olan yardımı vermemekten bıktım" şeklinde konuştu. Biden, kolluk kuvvetlerini desteklediğini ifade eden konuşmasında, planının yerel ve eyalet kolluk kuvvetlerine ek kaynaklar vermeyi vaat ettiğini söyledi.

Daha Güvenli Amerikan Planının eğitim reformlarını da içereceğini söyleyen Biden, halkın güvenini yeniden kazanmak için "daha fazla memur, daha fazla eğitim ve hesap verebilirlik" olması gerektiğini söyledi. Biden, "Halkın güveni yıprandı ve kırıldı. Bu güven yıprandığında kamu güvenliğine zarar veriyor. Halkın güveni olmadan kolluk kuvvetleri tüm topluluklara hizmet etme ve koruma işini yapamaz." ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca, 6 Ocak'ta eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Washington DC'deki Capitol Binasını basmasına atıfta bulunduğu konuşmasında, "Kongre'deki Cumhuriyetçi arkadaşlarıma sesleniyorum, 6'sında olanları kınamayacaksanız, bana kolluk kuvvetlerini desteklediğinizi söylemeyin." dedi. Biden, "Planım eyalet ve yerel yönetimlerin aynı reformları benimsemesine yardımcı olacak, Amerika'yı daha güvenli hale getirecek." ifadelerini kullandı.

ABD'de son yıllarda artan silahlı saldırıların ardından Biden, Haziran ayında Silah Güvenliği Tasarısı'nı onaylanmıştı. ABD Senatosu tarafından kabul edilen ve Biden tarafından imzalanan yasa ülkede ateşli silah satışının kısıtlanmasını ve yasa dışı silahların satışının denetlenmesini içeriyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA