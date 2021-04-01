Biden yine düşüyordu | Video
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ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz haftalarda uçağa binerken 3 kere tökezleyip düşmesi olay olmuştu. 78 yaşındaki Biden, uçağa binerken yine sendeledi. Ayağı merdivene takılan Başkan Biden, düşmekten son anda kurtuldu.