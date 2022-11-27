Çin'de büyük protesto! Devlet başkanına istifa çağrısı | Video

Neredeyse 3 yıldır devam eden aşırı sert karantina kurallarına rağmen koronanın resmen hortladığı Çin'de halk isyan ederek sokaklara döküldü. Protestolarda var olan yönetimi istemediğini söyleyen insanlar Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e istifa çağrısında bulundu.