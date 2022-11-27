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Çin'de büyük protesto! Devlet başkanına istifa çağrısı | Video 27.11.2022 | 11:55
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SpaceX uzaya 4 ton ağırlığında kargo gönderdi | Video 27.11.2022 | 09:40
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Rusya, 70 füzeyle Ukrayna’yı hedef aldı | Video 24.11.2022 | 08:54
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Çin’de iPhone fabrikasında protesto | Video 23.11.2022 | 14:56
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Rusya'da otelde yangın: "200 kişi tahliye edildi" | Video 23.11.2022 | 14:56
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ABD'de silahlı saldırı: 10 ölü | Video 23.11.2022 | 10:45
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Gürcistan’da heyelan felaketi: 1 ölü | Video 28.06.2022 | 14:54
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Paris'te kadın cinayetleri protestosu | Video 20.11.2022 | 08:57
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ABD’nin New York eyaletinde beklene kar fırtınası başladı | Video 18.11.2022 | 17:32
Neredeyse 3 yıldır devam eden aşırı sert karantina kurallarına rağmen koronanın resmen hortladığı Çin'de halk isyan ederek sokaklara döküldü. Protestolarda var olan yönetimi istemediğini söyleyen insanlar Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e istifa çağrısında bulundu.