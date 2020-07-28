Çin'de koronavirüs ikinci dalga paniği! Vaka sayısı 68'e ulaştı! İran'da bilanço ağırlaşıyor! | Video

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası birçok ülke salgını kontrol altına almayı başararak hayatı normalleştirmeye başladı. Salgının çıkış noktası olan Çin'de koronavirüs salgınıyla mücadelesini kazanmış ve vaka sayısını sıfıra indirmişti. Ancak son Çin'de yeni vakaların görülmeye başlaması ikinci dalga korkusunu da beraberinde getirdi. Öte yandan İran'da koronavirüs ikinci dalgası etkili oluyor. İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 212 artarak 15 bin 912'ye yükseldi.