Çin’de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı | Video

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Sağanak yağış nedeniyle eyaletteki parklar ve kültürel mekanlar kapatılırken bazı illerdeki anaokulları, ilkokullar ve liselerde eğitime 2 gün ara verildi. Birçok kentte tren hatlarının askıya alındığı eyalette feribot seferleri de iptal edildi.
Guangdong Meteoroloji Servisi'ne göre, şiddetli yağışların eyalette bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.