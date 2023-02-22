Çinli diplomat Wang: "Rusya ve Çin çok kutuplu dünyaya bağlı" | Video

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, "Çin ve Rusya, çok kutuplu bir dünya kurma doğrultusunda kararlı ve emin adımlarla hareket ediyor, çok kutupluluğa bağlılığını koruyor" dedi.